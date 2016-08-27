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    Чемпионшип. «Ньюкасл» одержал победу над «Брайтоном» и другие результаты

    В матче 5-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» в родных стенах в большинстве одержал победу над «Брайтоном» со счетом 2:0.

    Из других результатов отметим поражение «Астон Виллы» от «Бристоля» и победу «Хаддерсфилда» над «Вулверхэмптоном».

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 5-й тур

    Ньюкасл – Брайтон – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ласселлс, 15; 2:0 – Шелви, 63.

    Удаление: нет – Бэлдок, 54.

    Кардифф – Рединг – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Керморган, 89.

    Брентфорд – Шеффилд Уэнсдэй – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Вибе, 54; 1:1 – Хатчинсон, 90.

    Барнсли – Ротерхэм – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Робертс, 54; 2:0 – Хэммилл, 57; 3:0 – Брэдшоу, 87; 4:0 – Кент, 90.

    Бирмингем – Норвич – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дэвис, 22; 2:0 – Дональдсон, 68 (с пенальти); 3:0 – Дональдсон, 83.

    Блэкберн – Фулхэм – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кэрни, 90.

    Бристоль – Астон Вилла – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Грилиш, 5; 1:1 – Абрахам, 60; 2:1 – Брайан, 61; 3:1 – Томлин, 82.

    Ипсвич – Престон – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Уорд, 15.

    Ноттингем Форест – Лидс – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Касами, 16; 2:0 – Перкис, 71; 2:1 – Филипс, 84; 3:1 – Бурк, 90.

    Уиган – КПР – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Онуоха, 48.

    Хаддерсфилд – Вулверхэмптон – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – ван Ла Парра, 6.

    Бертон – Дерби – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ирвин, 12.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.08.2016 21:25
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