Чемпионшип. «Ньюкасл» одержал победу над «Брайтоном» и другие результаты

В матче 5-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» в родных стенах в большинстве одержал победу над «Брайтоном» со счетом 2:0.
Из других результатов отметим поражение «Астон Виллы» от «Бристоля» и победу «Хаддерсфилда» над «Вулверхэмптоном».
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 5-й тур
Голы: 1:0 – Ласселлс, 15; 2:0 – Шелви, 63.
Удаление: нет – Бэлдок, 54.
Гол: 0:1 – Керморган, 89.
Брентфорд – Шеффилд Уэнсдэй – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Вибе, 54; 1:1 – Хатчинсон, 90.
Барнсли – Ротерхэм – 4:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Робертс, 54; 2:0 – Хэммилл, 57; 3:0 – Брэдшоу, 87; 4:0 – Кент, 90.
Бирмингем – Норвич – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Дэвис, 22; 2:0 – Дональдсон, 68 (с пенальти); 3:0 – Дональдсон, 83.
Гол: 0:1 – Кэрни, 90.
Бристоль – Астон Вилла – 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Грилиш, 5; 1:1 – Абрахам, 60; 2:1 – Брайан, 61; 3:1 – Томлин, 82.
Гол: 1:0 – Уорд, 15.
Ноттингем Форест – Лидс – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Касами, 16; 2:0 – Перкис, 71; 2:1 – Филипс, 84; 3:1 – Бурк, 90.
Гол: 0:1 – Онуоха, 48.
Хаддерсфилд – Вулверхэмптон – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – ван Ла Парра, 6.
Гол: 1:0 – Ирвин, 12.