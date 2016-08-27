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Судьи
Главный судья:
Джефф Элтрингем (Тайн)

Ноттингем Форест - Лидс

27.08.2016, Суббота, 17:00 мск Ноттингем, стадион Сити Граунд Англия. Чемпионшип, 5 тур Ноттингем Форест - Лидс
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
30 тур
6 февраля, суббота 18:00 Лидс 0:1 Ноттингем Форест
23 тур
27 декабря, воскресенье 19:30 Ноттингем Форест 1:1 Лидс
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
37 тур
14 марта, суббота 18:00 Лидс 0:0 Ноттингем Форест
22 тур
20 декабря, суббота 20:15 Ноттингем Форест 1:1 Лидс
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
44 тур
21 апреля, понедельник 20:15 Лидс 0:2 Ноттингем Форест
23 тур
29 декабря, воскресенье 19:00 Ноттингем Форест 2:1 Лидс
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
24 тур
26 декабря, среда 16:15 Ноттингем Форест 4:2 Лидс
7 тур
22 сентября, суббота 18:00 Лидс 2:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
38 тур
20 марта, вторник 23:45 Лидс 3:7 Ноттингем Форест
19 тур
29 ноября, вторник 22:45 Ноттингем Форест 0:4 Лидс
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
39 тур
2 апреля, суббота 15:45 Лидс 4:1 Ноттингем Форест
2 тур
15 августа, воскресенье 16:15 Ноттингем Форест 1:1 Лидс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ньюкасл 46 29 7 10 85:40 +45 94
2. Брайтон 46 28 9 9 74:40 +34 93
3. Рединг 49 27 9 13 70:65 +5 90
4. Хаддерсфилд 49 25 9 15 57:59 -2 84
5. Шеффилд Уэнсдэй 48 24 11 13 61:46 +15 83
6. Фулхэм 48 22 15 11 86:59 +27 81
7. Лидс 46 22 9 15 61:47 +14 75
8. Норвич Сити 46 20 10 16 85:69 +16 70
9. Дерби Каунти 46 18 13 15 54:50 +4 67
10. Брентфорд 46 18 10 18 75:65 +10 64
11. Престон 46 16 14 16 64:63 +1 62
12. Кардифф 46 17 11 18 60:61 -1 62
13. Астон Вилла 46 16 14 16 47:48 -1 62
14. Барнсли 46 15 13 18 64:67 -3 58
15. Вулверхэмптон 46 16 10 20 54:58 -4 58
16. Ипсвич 46 13 16 17 48:58 -10 55
17. Бристоль Сити 46 15 9 22 60:66 -6 54
18. КПР 46 15 8 23 52:66 -14 53
19. Бирмингем 46 13 14 19 45:64 -19 53
20. Бертон Альбион 46 13 13 20 49:63 -14 52
21. Ноттингем Форест 46 14 9 23 62:72 -10 51
22. Блэкберн 46 12 15 19 53:65 -12 51
23. Уиган 46 10 12 24 40:57 -17 42
24. Ротерхэм 46 5 8 33 40:98 -58 23
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