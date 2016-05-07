Бундеслига. «Бавария» досрочно стала чемпионом, «Боруссия» Д уступила «Айнтрахту»

В матче 33-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях благодаря дублю Роберта Левандовски обыграла «Ингольштадт» – 2:1. Таким образом, мюнхенский клуб досрочно стал чемпионом Германии.
В других встречах «Шальке-04» сыграл вничью с «Аугсбургом», «Боруссия» М одержала волевую победу над «Байером», «Гамбург» проиграл «Вольфсбургу», «Майнц» взял верх над «Штутгартом», «Боруссия» Д уступила «Айнтрахту», «Ганновер-96» обыграл «Хоффенхайм», «Дармштадт» сломил сопротивление «Герты», «Кельн» и «Вердер» голов не забили.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 33-й тур
Шальке-04 – Аугсбург – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Хунтелаар, 82; 1:1 – Байер, 90.
Боруссия М – Байер – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Арангис, 20; 1:1 – Хан, 43; 2:1 – Хан, 79.
Гамбург – Вольфсбург – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Густаво, 73.
Голы: 1:0 – Гентнер, 6; 1:1 – Малли, 37; 1:2 – Кордоба, 53; 1:3 – Онисиво, 78.
Айнтрахт – Боруссия Д – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Айхнер, 14.
Ганновер-96 – Хоффенхайм – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Кийотаке, 28.
Голы: 1:0 – Дарида, 15; 1:1 – Гондорф, 24; 1:2 – Вагнер, 83.
Удаление: Вагнер, 88.
Ингольштадт – Бавария – 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Левандовски, 15 (с пенальти); 0:2 – Левандовски, 32; 1:2 – Хартманн, 42 (с пенальти).