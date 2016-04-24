УПЛ. «Динамо» одолело «Ворсклу», «Александрия» разгромно уступила «Днепру»

В матче 23-го тура УПЛ киевское «Динамо» благодаря голу Алуизио Мораеса минимально одолело «Ворсклу» – 1:0.

В других встречах «Днепр» крупно обыграл «Александрию», «Заря» разошлась миром с «Волынью», «Шахтер» в гостях со счетом 1:1 сыграл вничью с «Черноморцем», «Карпаты» нанесли разгромное поражение «Говерле», «Сталь» и «Металлист» сыграли вничью, не забив на двоих ни одного гола.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. 23-й тур

Динамо – Ворскла – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мораес, 36.

Александрия – Днепр – 0:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Андерсон, 50; 0:2 – Ротань, 79; 0:3 – Руис, 89; 0:4 – Гама, 90.

Удаление: Новак, 76.

Заря – Волынь – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Диденко, 31; 1:1 – Паулиньо, 71.

Удаления: Сиваков, 83 – Горопевшек, 59.

Черноморец – Шахтер – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бернард, 10; 1:1 – Калитвинцев, 56.

Удаление: Данченко, 90.

Карпаты – Говерла – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мирошниченко, 36; 2:0 – Гуцуляк, 48; 3:0 – Бланко, 75.

Сталь – Металлист – 0:0

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