Промес, Полуяхтов и другие лучшие игроки сезона чемпионата России

Лучший по сэйвам – Александр Беленов («Уфа») – 4 в среднем за игру

Преследователь – Андрей Лунев («Зенит») – 3,4

Лучший в сезоне-2015/16 – Сергей Рыжиков («Рубин») – 4,2

Больше «Уфы» в этом сезоне пропустил даже чемпион. Отличные показатели по пропущенным мячам – заслуга не только тактики в пять защитников, которую ввел еще Виктор Гончаренко и относительно успешно поддерживал Сергей Семак. Причина еще и во вратаре команды, который начал с трех отраженных пенальти в первых четырех турах, а в итоге выиграл соревнование по сэйвам. Наиболее яркий в этом отношении матч – со «Спартаком», хоть он и был проигран (1:3), но Беленов сотворил восемь сэйвов. Еще по семь – в играх с «Амкаром» и «Тереком».

Лучший по перехватам – Илья Кутепов («Спартак») – 4,2

Преследователь – Виталий Денисов («Локомотив») – 3,5

Лучший в сезоне-2015/16 – Александр Мартынович («Урал») – 5,3

Спартаковец лидировал и по итогам 20 туров. С тех пор он выходил на поле всего четырежды, но по перехватам его так никто и не опередил. В первой части сезона на первую строчку по этому показателю выбирался защитник «Рубина» Самбрано, но весна у него, как и у всей команды, абсолютно не задалась. Впрочем, не сложилась она и у Кутепова, но лидерство он удержал.

Наиболее здорово Кутепов читал игру в матчах с «Томью» (восемь раз), с «Крыльями» и «Рубином» (по девять), с «Зенитом» (десять). Показатель, кстати, здорово упал, поскольку в своих четырех последних играх он перехватывал мяч не более чем дважды за 90 минут. Но остался на вершине.

Лучший по выносам – Сесар Навас («Ростов») – 6,4

Преследователь – Георгий Джикия («Спартак») – 5,8

Лучший в сезоне-2015/16 – Игорь Армаш («Кубань») – 7,3

Предсказуемая победа. Навас регулярно занимался выносом мяча 5-6 раз за матч. Чем серьезнее соперник, тем больше шансов статистику улучшить, именно поэтому 37-летний испанец десять раз выносил мяч в игре со «Спартаком», 12 – с «Локомотивом», 15 – с «Зенитом». А, например, вчера против «Оренбурга» – вообще ни разу. И такое тоже случалось.

Лучший по отборам – Владимир Полуяхтов («Оренбург») – 3,5

Преследователь – Андрей Ещенко («Спартак») – 3

Лучший в сезоне-2015/16 – Игорь Шитов («Мордовия») – 4,5

Защитник «Оренбурга» так и прошагал в этой номинации до победного конца. Пока еще неизвестно, будет ли он играть в РФПЛ в следующем сезоне (команде предстоят стыковые матчи против СКА), но память о себе уже оставил. После десяти туров показатель у него был 3,7, еще через десять – 3,8, сейчас – 3,5, словом, достаточно стабильное выступление. Пик по отборам был достигнут в матчах с «Крыльями» и «Арсеналом» – по семь удачных. Весной – в основном по три за игру. В провальном матче с «Локомотивом» (0:4) было пять.

Самый пасующий – Фернандо («Спартак») – 69,5 пасов в среднем за игру

Преследователь – Шарль Каборе («Краснодар») – 67,6

Лучший в сезоне-2015/16 – Алан Дзагоев (ЦСКА) – 67,2

«Спартак» совершил блестящее приобретение перед началом нынешнего сезона. Атаки чемпиона в основном конструировались через этого бразильца, немудрено, что он стал лидером по количеству передач во всем чемпионате. Дважды игрок достигал сотни пасов за матч – 100 против «Оренбурга» (3:2) и 104 против «Крыльев Советов» (0:4). Впрочем, роль Фернандо в «Спартаке» гораздо более велика, чем обычная распасовка – бразильский полузащитник здорово контролирует темп игры, а это в цифрах отразить не так уж просто.

Лучший по проценту точных передач – Луиш Нету («Зенит») – 88,1%

Преследователи – Хави Гарсия («Зенит») и Василий Березуцкий (ЦСКА) – по 88%

Лучший в сезоне-2015/16 – Адилсон («Терек») – 90,1%

Березуцкий лидировал после 20 туров, но борьбу Нету в этом компоненте все же проиграл. Португалец нередко выдавал за матч более 90% точности. Лучшими стали матчи, понятное дело, с «Арсеналом» (97% и 98%), но и в важных играх Нету тоже отмечался успешной статистикой – с «Локомотивом» 96%, с «Ростовом» 94%, со «Спартаком» 91%. Впрочем, болельщики «Зенита» с удовольствием бы променяли эти проценты на одно ключевое выигранное единоборство – Нету же его Промесу проиграл, после чего Самедов забил победный гол в важнейшем матче весны.

Лучший по обостряющим передачам – Квинси Промес («Спартак») – 2,6

Преследователь – Кристиан Паскуато («Крылья Советов») – 2,5

Лучший в сезоне-2015/16 – Йоан Молло («Крылья Советов») – 2,9

Квинси лидировал весь чемпионат в этой дисциплине и в итоге победил. Причем сначала голландец боролся за лидерство с Молло, но тот покинул «Крылья» и сел на лавку в «Зените», поэтому всю удачную статистику растерял. Свято место пусто не бывает – в «Крыльях» тут же нашелся моллозаменитель в лице Паскуато, который финишировал вслед за Промесом, совсем не серьезно от него отстав. Лучшим в этом компоненте для лидера «Спартака» стал матч с «Уфой» – шесть обостряющих передач. По пять было с «Арсеналом», «Крыльями» и «Томью». Промес, кстати, лидер в чемпионате еще и по удачным обводкам в среднем за матч (1,8).

Лучший по верховым единоборствам – Марио Фернандес (ЦСКА) – 3,1

Преследователь – Хави Гарсия («Зенит») – 2,9

Лучший в сезоне-2015/16 – Игорь Армаш («Кубань») ­– 3,7

После первой трети чемпионата лучшим в этом компоненте был Вернблум, по итогам 2/3 – Зе Луиш, а выиграл в итоге обрусевший бразилец. Помог ему в этом Виктор Гончаренко – под его руководством Марио резко прибавил в статистике выигранных верховых единоборств, да и вообще стал вести их чаще. Пять-шесть удачных дуэлей за игру – норма по весне. Рекордной стала игра с «Амкаром» в Перми – восемь выигранных верховых единоборств.

Лучший распасовщик – Тимофей Калачев («Ростов») – 10 голевых передач

Преследователи – Мануэл Фернандеш («Локомотив») и Квинси Промес («Спартак») – по 9

Лучший в сезоне-2015/16 – Халк («Зенит») – 16

А здесь ничего не поменялось – как в начале марта Калачев выбрался на первое место по ассистам после хет-трика из голевых передач в игре против «Томи», так там и остался до конца сезона. Да и в целом неплохую коллекцию собрал – ЦСКА и «Спартак» тоже не спаслись от голевых пасов белорусского полузащитника. Да что уж там говорить, сам «МЮ» пострадал!

Лучший по голам – Федор Смолов («Краснодар») – 18 мячей

Преследователь – Артем Дзюба («Зенит») – 13

Лучший в сезоне-2015/16 – Федор Смолов («Краснодар») – 20

Один хет-трик, два дубля, забивал 11 соперникам из 15 (не досталось только «Зениту», «Анжи», «Оренбургу» и «Уфе») и снова титул лучшего бомбардира – все что нужно знать о Смолове в нынешнем чемпионате. Хотя команду свою до медалей он не дотащил. А Дзюба и Промес составляли конкуренцию, но по определенным причинам навязать борьбу на финише Смолову не сумели.

Лучший по голам головой – Беким Балай («Терек») – 5 мячей

Преследователь – Ари («Локомотив») – 4 гола

Несмотря на то, что албанский форвард провалил весеннюю часть чемпионата, больше него головой в сезоне так никто и не забивал. Ари забил один мяч за «Краснодар» и еще три – за «Локо».

Вот так выглядит символическая сборная среди лучших в своих дисциплинах

А вот так выглядит сборная преследователей. Какая вам больше нравится?

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