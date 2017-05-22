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  • Промес, Полуяхтов и другие лучшие игроки сезона чемпионата России

Промес, Полуяхтов и другие лучшие игроки сезона чемпионата России

Лучший по сэйвам – Александр Беленов («Уфа») – 4 в среднем за игру

Преследователь – Андрей Лунев («Зенит») – 3,4

Лучший в сезоне-2015/16 – Сергей Рыжиков («Рубин») – 4,2

Больше «Уфы» в этом сезоне пропустил даже чемпион. Отличные показатели по пропущенным мячам – заслуга не только тактики в пять защитников, которую ввел еще Виктор Гончаренко и относительно успешно поддерживал Сергей Семак. Причина еще и во вратаре команды, который начал с трех отраженных пенальти в первых четырех турах, а в итоге выиграл соревнование по сэйвам. Наиболее яркий в этом отношении матч – со «Спартаком», хоть он и был проигран (1:3), но Беленов сотворил восемь сэйвов. Еще по семь – в играх с «Амкаром» и «Тереком».

Лучший по перехватам – Илья Кутепов («Спартак») – 4,2

Преследователь – Виталий Денисов («Локомотив») – 3,5

Лучший в сезоне-2015/16 – Александр Мартынович («Урал») – 5,3

Спартаковец лидировал и по итогам 20 туров. С тех пор он выходил на поле всего четырежды, но по перехватам его так никто и не опередил. В первой части сезона на первую строчку по этому показателю выбирался защитник «Рубина» Самбрано, но весна у него, как и у всей команды, абсолютно не задалась. Впрочем, не сложилась она и у Кутепова, но лидерство он удержал.

Наиболее здорово Кутепов читал игру в матчах с «Томью» (восемь раз), с «Крыльями» и «Рубином» (по девять), с «Зенитом» (десять). Показатель, кстати, здорово упал, поскольку в своих четырех последних играх он перехватывал мяч не более чем дважды за 90 минут. Но остался на вершине.

Лучший по выносам – Сесар Навас («Ростов») – 6,4

Преследователь – Георгий Джикия («Спартак») – 5,8

Лучший в сезоне-2015/16 – Игорь Армаш («Кубань») – 7,3

Предсказуемая победа. Навас регулярно занимался выносом мяча 5-6 раз за матч. Чем серьезнее соперник, тем больше шансов статистику улучшить, именно поэтому 37-летний испанец десять раз выносил мяч в игре со «Спартаком», 12 – с «Локомотивом», 15 – с «Зенитом». А, например, вчера против «Оренбурга» – вообще ни разу. И такое тоже случалось.

Лучший по отборам – Владимир Полуяхтов («Оренбург») – 3,5

Преследователь – Андрей Ещенко («Спартак») – 3

Лучший в сезоне-2015/16 – Игорь Шитов («Мордовия») – 4,5

Защитник «Оренбурга» так и прошагал в этой номинации до победного конца. Пока еще неизвестно, будет ли он играть в РФПЛ в следующем сезоне (команде предстоят стыковые матчи против СКА), но память о себе уже оставил. После десяти туров показатель у него был 3,7, еще через десять – 3,8, сейчас – 3,5, словом, достаточно стабильное выступление. Пик по отборам был достигнут в матчах с «Крыльями» и «Арсеналом» – по семь удачных. Весной – в основном по три за игру. В провальном матче с «Локомотивом» (0:4) было пять.

Самый пасующий – Фернандо («Спартак») – 69,5 пасов в среднем за игру

ПреследовательШарль Каборе («Краснодар») – 67,6

Лучший в сезоне-2015/16 – Алан Дзагоев (ЦСКА) – 67,2

«Спартак» совершил блестящее приобретение перед началом нынешнего сезона. Атаки чемпиона в основном конструировались через этого бразильца, немудрено, что он стал лидером по количеству передач во всем чемпионате. Дважды игрок достигал сотни пасов за матч – 100 против «Оренбурга» (3:2) и 104 против «Крыльев Советов» (0:4). Впрочем, роль Фернандо в «Спартаке» гораздо более велика, чем обычная распасовка – бразильский полузащитник здорово контролирует темп игры, а это в цифрах отразить не так уж просто.

Лучший по проценту точных передач – Луиш Нету («Зенит») – 88,1%

Преследователи – Хави Гарсия («Зенит») и Василий Березуцкий (ЦСКА) – по 88%

Лучший в сезоне-2015/16 – Адилсон («Терек») – 90,1%

Березуцкий лидировал после 20 туров, но борьбу Нету в этом компоненте все же проиграл. Португалец нередко выдавал за матч более 90% точности. Лучшими стали матчи, понятное дело, с «Арсеналом» (97% и 98%), но и в важных играх Нету тоже отмечался успешной статистикой – с «Локомотивом» 96%, с «Ростовом» 94%, со «Спартаком» 91%. Впрочем, болельщики «Зенита» с удовольствием бы променяли эти проценты на одно ключевое выигранное единоборство – Нету же его Промесу проиграл, после чего Самедов забил победный гол в важнейшем матче весны.

Лучший по обостряющим передачам – Квинси Промес («Спартак») – 2,6

Преследователь – Кристиан Паскуато («Крылья Советов») – 2,5

Лучший в сезоне-2015/16 – Йоан Молло («Крылья Советов») – 2,9

Квинси лидировал весь чемпионат в этой дисциплине и в итоге победил. Причем сначала голландец боролся за лидерство с Молло, но тот покинул «Крылья» и сел на лавку в «Зените», поэтому всю удачную статистику растерял. Свято место пусто не бывает – в «Крыльях» тут же нашелся моллозаменитель в лице Паскуато, который финишировал вслед за Промесом, совсем не серьезно от него отстав. Лучшим в этом компоненте для лидера «Спартака» стал матч с «Уфой» – шесть обостряющих передач. По пять было с «Арсеналом», «Крыльями» и «Томью». Промес, кстати, лидер в чемпионате еще и по удачным обводкам в среднем за матч (1,8).

Лучший по верховым единоборствам – Марио Фернандес (ЦСКА) – 3,1

Преследователь – Хави Гарсия («Зенит») – 2,9

Лучший в сезоне-2015/16 – Игорь Армаш («Кубань») ­– 3,7

После первой трети чемпионата лучшим в этом компоненте был Вернблум, по итогам 2/3 – Зе Луиш, а выиграл в итоге обрусевший бразилец. Помог ему в этом Виктор Гончаренко – под его руководством Марио резко прибавил в статистике выигранных верховых единоборств, да и вообще стал вести их чаще. Пять-шесть удачных дуэлей за игру – норма по весне. Рекордной стала игра с «Амкаром» в Перми – восемь выигранных верховых единоборств.

Лучший распасовщик – Тимофей Калачев («Ростов») – 10 голевых передач

Преследователи – Мануэл Фернандеш («Локомотив») и Квинси Промес («Спартак») – по 9

Лучший в сезоне-2015/16 – Халк («Зенит») – 16

А здесь ничего не поменялось – как в начале марта Калачев выбрался на первое место по ассистам после хет-трика из голевых передач в игре против «Томи», так там и остался до конца сезона. Да и в целом неплохую коллекцию собрал – ЦСКА и «Спартак» тоже не спаслись от голевых пасов белорусского полузащитника. Да что уж там говорить, сам «МЮ» пострадал!

Лучший по голам – Федор Смолов («Краснодар») – 18 мячей

Преследователь – Артем Дзюба («Зенит») – 13

Лучший в сезоне-2015/16 – Федор Смолов («Краснодар») – 20

Один хет-трик, два дубля, забивал 11 соперникам из 15 (не досталось только «Зениту», «Анжи», «Оренбургу» и «Уфе») и снова титул лучшего бомбардира – все что нужно знать о Смолове в нынешнем чемпионате. Хотя команду свою до медалей он не дотащил. А Дзюба и Промес составляли конкуренцию, но по определенным причинам навязать борьбу на финише Смолову не сумели.

Лучший по голам головой – Беким Балай («Терек») – 5 мячей

Преследователь – Ари («Локомотив») – 4 гола

Несмотря на то, что албанский форвард провалил весеннюю часть чемпионата, больше него головой в сезоне так никто и не забивал. Ари забил один мяч за «Краснодар» и еще три – за «Локо».

Вот так выглядит символическая сборная среди лучших в своих дисциплинах

А вот так выглядит сборная преследователей. Какая вам больше нравится?

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Россия. Премьер-лига Россия Уфа Спартак Ростов Оренбург Зенит ЦСКА Краснодар Ахмат Смолов Федор Фернандо Беленов Александр Калачев Тимофей Навас Сесар Полуяхтов Владимир Кутепов Илья Фернандес Марио Нету Луиш Балай Беким Промес Квинси
Комментарии (8)
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Nevsky_RU
1495452678
Сборные то обе сносные. Обращает на себя внимание тот факт, что по всем показателям, лидеры прошлого чемпионата превзошли нынешних. Деградация по всем фронтам((
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алекс88
1495453678
Преследователи по интереснее будут
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brost
1495455986
Редакторы, ау! Последняя номинация, видимо, число голов головой? Поправьте
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dok66
1495459499
Это по ТТД . Но футбол состоит еще из массы других ньюансов . И сборная будет выглядеть совершенно иначе .
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овертайм
1495507431
почти по всем показателям снижение
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