«Я снова могу показывать, на что способен». Бельгиец, который недавно наказал сборную России

«Я разговаривал с Азаром и Феллаини, и оба мне сказали, что когда тренер на тебя не рассчитывает, то ты ничего не можешь изменить. Я бы не подписывал контракт, если бы знал об этом», − расстроено сказал Бентеке в одном из интервью по окончании прошлого сезона. Бельгиец попал в неприятную ситуацию: в «Ливерпуль» его пригласил Роджерс, которого затем уволили, а Клопп на него не рассчитывает и планирует продать.

Притом, что немец не разъяснял прессе, почему форвард не вписывается в игровую модель команды. Журналисты предположили, что дело в личном конфликте игрока с тренером. Так или иначе, но купив Кристиана у «Астон Виллы» за 32 миллиона фунтов, его продали в «Кристал Пэлас» за 27.

А начиналась карьера Бентеке в маленьком городе Пьеррез, где он восемь лет гонял мяч, после чего его заметили скауты «Генка». Отыграв там всего один сезон, его забрали в Льеж. В «Стандарте» посчитали, что футболист еще не готов к большим подвигам, и отправили парня по середнякам лиги – сначала в «Кортрейк», а потом в «Мехелен». Вернувшись в «Стандарт», Кристиан вновь не впечатлил тренерский штаб. «Генк» вернул нападающего обратно. Сумма того трансфера до сих пор неизвестна, но очевидно, что переход удовлетворил всех.

Бентеке забивал в каждом втором матче, постоянно рвался к воротам, а своими габаритами пугал защитников соперника. В то время он успел закрепиться при Марке Вильмотсе в сборной Бельгии. Главному тренеру национальной команды нравился стиль игры Кристиана и то, как он ловко обходил защиту. Поэтому скоро Бентеке стал основным форвардом сборной.

За этим потянулся интерес сильных клубов. Летом 2012-го «Генку» последовало предложение от «Астон Виллы». Шесть миллионов фунтов, и спустя месяц Бентеке уже тренируется с английским клубом. Футболист потом скажет: «Моя мечта сбылась – я в Премьер-лиге». У бельгийца в Англии пошло буквально сразу. В первый сезон он наколотил 23 мяча в 39 играх, и его футболки стали самыми покупаемыми среди фанов «Виллы».

После того сезона Бентеке подал запрос на трансфер, но после разговоров с тренером Полом Ламбертом он отозвал свою просьбу, подписал новое четырехлетнее соглашение и продолжил зажигать. Во многом еще из-за того, что тогда у него не было конкуренции в нападении – Агбонлахор в очередной раз тух. Но весной 2014-го Бентеке получил травму ахиллового сухожилия. Нападающий пропустил чемпионат мира в Бразилии, а Бельгия лишилась ключевого нападающего. В сборную он вернется лишь спустя год.

Та травма – переломный момент для Бентеке. Нападающий стал сильнее, отфильтровал пустую звездность, и летом 2015-го его купил «Ливерпуль» за 32,5 миллиона фунта стерлингов. Этот трансфер стал вторым по дороговизне в истории клуба. Больше стоил только Энди Кэролл, который, кстати, быстро и безнадежно провалился.

Роджерс, а впоследствии и Клопп – использовали бельгийца при схеме 4-3-3 на позиции центрфорварда. Игрок выглядел на поле вяло, и у него мало что получалось в создании атакующих действий. На каком-то этапе его просто посадили на скамейку, а вместо него чаще стали выпускать соотечественника Дивока Ориги. Тот не отличался техникой, зато удачливее цеплялся за мячи. Тем не менее каким-то образом в списке бомбардиров команды по итогам сезона Бентеке (10 голов в 42 матчах) финишировал на втором месте, уступив лишь Фирмино.

Помимо догадок журналистов о том, что Кристиан не ладил с Клоппом, есть и логичное объяснение: бельгиец один из тех нападающих, потенциал которого раскрывается, когда он выдвинут вперед в одиночку. «Ливерпуль», имея в составе Фирмино, Коутиньо, Лаллану и других товарищей, просто не мог позволить себе играть с расстановкой при одном форварде. Кристиан не сдерживал возмущения: «Я заслужил надевать футболку «Ливерпуля», у меня была возможность показать себя, но пришел новый тренер – и вот что случилось».

После того, как Бентеке посредственно съездил на Евро во Францию, «красные» продали его в «Кристал Пэлас». Да, они потеряли в деньгах, но зато, по их мнению, отказались от ненужного балласта. Подписав контракт с «орлами», Кристиан ошибочно написал в твиттере, что перешел в «Бернли». Историю быстро замяли, но скрины у болельщиков остались.

В «Кристал Пэлас» тоже не вовремя сменился тренер: сезон лондонцы начинали при Алане Пардью, но «орлы» быстро опустились в зону вылета. Пришлось звать на помощь скандального Сэма Эллардайса, с которым дела в последнее время пошли лучше. Тем самым, Кристиан попал в историю – во всех трех клубах Премьер-лиги, где он играл, при нем меняли тренера.

С кем сборная Бельгии выиграет чемпионат Европы в 2020 году

26-летний Бентеке попал в зону комфорта. Команда играет в схему 4-2-3-1, где Кристиан играет на острие атаки. Защитник команды Дамьен Дилейни в начале этого сезона скажет: «Бентеке – не Лионель Месси, и он будет нуждаться в поддержке других игроков, чтобы стать успешным». Помогает ему, как правило, трио Таунсенд-Панчеон-Заха. Бельгийцу неприятна конкуренция, и вот в Лондоне он получил то, что хотел – свободу на поле. Эллардайса такой расклад устраивает: «Он берет на себя ответственность, как и Таунсенд. У обоих есть талант, но они не могли показывать его раньше на постоянной основе».

Нападающий почувствовал уверенность в себе, перестал бояться ударов и добавил в технике. Плюс ко всему Бентеке тут гораздо лучше чувствует партнеров, чем в «Ливерпуле». Грамотный выбор позиции, мощный удар низом и борьба на «втором этаже» – это все про бельгийца. В итоге за 30 матчей он уже наколотил 11 голов и тащит «Кристал Пэлас» со дна. Нападающий входит в топ-15 страйкеров лиги.

Зимой футболисту поступило предложение из Китая – 40 миллионов фунтов. Бентеке не стал рассматривать этот вариант. Нападающего все устраивает в «Кристал Пэлас»: Я чувствую, что снова могу показывать на, что способен, и даже совершая ошибки, буду сохранять доверие тренера. Это важно».

Его успехи сказываются и на выступлениях за сборную. Прошлой осенью в игре он забил самый быстрый гол в истории чемпионатов мира (включая отборы), уже на седьмой секунде поразив ворота Гибралтара. На этом он не остановился, и в том же матче оформил хет-трик.

Сборная России спасла матч против Бельгии. Как это было

«Я болею только за «Спартак». Кто и как разваливает сборную России