Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Коста поссорился с Конте. Рамоса могут наказать за гол. Дайджест событий дня

Коста поссорился с Конте. Рамоса могут наказать за гол. Дайджест событий дня

Коста не сыграл с «Лестером» из-за конфликта с Конте

Нападающий «Челси» Диего Коста не сыграл против «Лестера» из-за конфликта с главным тренером команды Антонио Конте. По существующей информации, итальянский специалист выказал недовольство физическими кондициями игрока. Коста проинформировал медицинский штаб «Челси» о наличии у него травмы, однако доктора не приняли доводы футболиста, что в конечном итоге привело к конфликту между Костой и тренерским штабом лондонской команды, пишет The Daily Mail.

«Вали в Китай». Как Коста выбесил Конте из-за денег

РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Бразилии

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что организация ведет переговоры о проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии. Напомним, ранее сообщалось, что в марте 2017 года россияне также проведут встречи с командами Бельгии и Кот-д'Ивуара. «Я был в Цюрихе, общался с президентами разных федераций. Работаем и с бразильцами, я встречался с главой бразильской федерации, мы все обсудили. У них есть коммерческие партнеры, которые уже дали добро, мы и с ними работаем. Но окончательного решения пока нет», – сказал Мутко.

«Севилья» требует наказать Рамоса за празднование гола

«Севилья» требует наказания для защитника «Реала» Серхио Рамоса за жесты, показанные им во время празднования гола в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (3:3). Руководство «Севильи» хочет, чтобы федерация футбола Испании применила санкции к футболисту, который ранее защищал цвета клуба. Напомним, что по итогам противостояния «Реал» прошел «Севилью» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании.

Президент «Палермо» наложил вето на переход Хильмарка в «Спартак»

Полузащитник «Палермо» Оскар Хильмарк не покинет клуб в период нынешнего трансферного окна. Такое решение принял президент «росанеро» Маурицио Дзампарини, наложивший запрет на продажу 24-летнего игрока. Напомним, что в услугах шведа был заинтересован «Спартак», предлагавший за него «орлам» 3 миллиона евро. В текущем розыгрыше Серии А Хильмарк принял участие в 15-ти встречах, заработав одну желтую карточку.

Месси впервые забил в ворота «Лас-Пальмаса» в Примере

«Лас-Пальмас» стал еще одной командой, ворота которой удалось поразить Лионелю Месси. Аргентинский нападающий «Барселоны» отметился забитым мячом на 52-й минуте матча. «Кадис», «Мурсия» и «Херес» – единственные команды, которые не пропускали от аргентинца во время его выступления в испанской Примере. Месси отличился уже в четвертый раз за 2017-й год. Три мяча аргентинский игрок забил со штрафных ударов. Всего на счету Лионеля 14 голов и четыре голевые передачи в нынешнем сезоне.

«Фиорентина» хочет включить в новый контракт Бернардески 100 миллионов евро отступных

«Фиорентина» в ближайшем будущем намерена продлить на длительный срок договор с форвардом Федерико Бернардески. Нынешнее соглашение 22-летнего игрока действительно до июня 2019 года. При этом «фиалки» хотят внести в новый контракт с футболистом сумму отступных в размере 100 миллионов евро. Подобный шаг не приветствует сам нападающий, интерес к которому проявляют «Интер» и «Милан». Ожидается, что стороны сойдутся на 50 миллионах в качестве отступных.

«Ювентус» намерен заработать на продаже Дибалы после ЧМ-2018 не менее 200 миллионов

«Ювентус» может расстаться со своим нападающим Пауло Дибалой. Однако туринцы намерены сделать это не ранее завершения чемпионата мира-2018. Тогда, по мнению «бьянконери», за аргентинца можно будет выручить круглую сумму в размере 200 миллионов евро. Отметим, что данная цифра была названа представителям «Барселоны» и «Реала» на запрос о возможном приобретении 23-летнего игрока. Ожидается, что в ближайшее время Дибала продлит соглашение со «старой синьорой» до июня 2021 года. По новому контракту футболист будет зарабатывать порядка 7 миллионов евро в год, а в самом договоре будет отсутствовать сумма отступных за него.

Кариока по вине «Спартака» не перешел в клуб из Китая

Бывший полузащитник «Спартака» Кариока, ныне выступающий за «Атлетико Минейро», рассказал о срыве своего перехода в клуб из Китая. «Я мог переехать в Китай. Получил предложение оттуда, но «Атлетико Минейро» владеет лишь половиной прав на мой трансфер, а остальные 50 процентов принадлежат «Спартаку», который не ответил на предложение. Я спокойно отнесся к этому. Хочу выступать за сборную Бразилии, поэтому могу повременить с переездом в Китай», – цитирует Кариоку UOL.

Англия. Премьер-лига Испания. Кубок Европа Челси Севилья Палермо Спартак Реал Барселона Фиорентина Ювентус Рамос Серхио Месси Лионель Кариока Коста Диего Бернардески Федерико Хильемарк Оскар
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RUPRICHT
1484419940
Ежели Коста больной то пусть ЛЕЧИТСЯ!!???ЗАЧЕМ ВХОДИТЬ В КОНФЛИКТ С ТРЕНЕРОМ!!???НЕ ПОНИМАЮ!!!
Ответить
tima0898
1484429475
С Бразилией?! Интересно было бы посмотреть. Помню, в 2013 по-моему 1:1 сыграли. Думаю ещё будет команда из Азии и Северной Америки.
Ответить
artem 81
1484459990
Барса крассава
Ответить
Luis Figo
1484462657
Коста в своем репертуаре, он всегда за деньгами охотился а не за трофеями!
Ответить
TUMS
1484462682
Ну хоть что-то Мутко порядочное пообещал.
Ответить
vetalio
1484465988
Ювентус хорошо трансферную политику ведет.
Ответить
mihail1980
1484469586
поедет коста в китай в скором времени
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+