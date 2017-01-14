Коста поссорился с Конте. Рамоса могут наказать за гол. Дайджест событий дня

Коста не сыграл с «Лестером» из-за конфликта с Конте

Нападающий «Челси» Диего Коста не сыграл против «Лестера» из-за конфликта с главным тренером команды Антонио Конте. По существующей информации, итальянский специалист выказал недовольство физическими кондициями игрока. Коста проинформировал медицинский штаб «Челси» о наличии у него травмы, однако доктора не приняли доводы футболиста, что в конечном итоге привело к конфликту между Костой и тренерским штабом лондонской команды, пишет The Daily Mail.

«Вали в Китай». Как Коста выбесил Конте из-за денег

РФС ведет переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Бразилии

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что организация ведет переговоры о проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии. Напомним, ранее сообщалось, что в марте 2017 года россияне также проведут встречи с командами Бельгии и Кот-д'Ивуара. «Я был в Цюрихе, общался с президентами разных федераций. Работаем и с бразильцами, я встречался с главой бразильской федерации, мы все обсудили. У них есть коммерческие партнеры, которые уже дали добро, мы и с ними работаем. Но окончательного решения пока нет», – сказал Мутко.

«Севилья» требует наказать Рамоса за празднование гола

«Севилья» требует наказания для защитника «Реала» Серхио Рамоса за жесты, показанные им во время празднования гола в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании (3:3). Руководство «Севильи» хочет, чтобы федерация футбола Испании применила санкции к футболисту, который ранее защищал цвета клуба. Напомним, что по итогам противостояния «Реал» прошел «Севилью» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании.

Президент «Палермо» наложил вето на переход Хильмарка в «Спартак»

Полузащитник «Палермо» Оскар Хильмарк не покинет клуб в период нынешнего трансферного окна. Такое решение принял президент «росанеро» Маурицио Дзампарини, наложивший запрет на продажу 24-летнего игрока. Напомним, что в услугах шведа был заинтересован «Спартак», предлагавший за него «орлам» 3 миллиона евро. В текущем розыгрыше Серии А Хильмарк принял участие в 15-ти встречах, заработав одну желтую карточку.

Месси впервые забил в ворота «Лас-Пальмаса» в Примере

«Лас-Пальмас» стал еще одной командой, ворота которой удалось поразить Лионелю Месси. Аргентинский нападающий «Барселоны» отметился забитым мячом на 52-й минуте матча. «Кадис», «Мурсия» и «Херес» – единственные команды, которые не пропускали от аргентинца во время его выступления в испанской Примере. Месси отличился уже в четвертый раз за 2017-й год. Три мяча аргентинский игрок забил со штрафных ударов. Всего на счету Лионеля 14 голов и четыре голевые передачи в нынешнем сезоне.

«Фиорентина» хочет включить в новый контракт Бернардески 100 миллионов евро отступных

«Фиорентина» в ближайшем будущем намерена продлить на длительный срок договор с форвардом Федерико Бернардески. Нынешнее соглашение 22-летнего игрока действительно до июня 2019 года. При этом «фиалки» хотят внести в новый контракт с футболистом сумму отступных в размере 100 миллионов евро. Подобный шаг не приветствует сам нападающий, интерес к которому проявляют «Интер» и «Милан». Ожидается, что стороны сойдутся на 50 миллионах в качестве отступных.

«Ювентус» намерен заработать на продаже Дибалы после ЧМ-2018 не менее 200 миллионов

«Ювентус» может расстаться со своим нападающим Пауло Дибалой. Однако туринцы намерены сделать это не ранее завершения чемпионата мира-2018. Тогда, по мнению «бьянконери», за аргентинца можно будет выручить круглую сумму в размере 200 миллионов евро. Отметим, что данная цифра была названа представителям «Барселоны» и «Реала» на запрос о возможном приобретении 23-летнего игрока. Ожидается, что в ближайшее время Дибала продлит соглашение со «старой синьорой» до июня 2021 года. По новому контракту футболист будет зарабатывать порядка 7 миллионов евро в год, а в самом договоре будет отсутствовать сумма отступных за него.

Кариока по вине «Спартака» не перешел в клуб из Китая

Бывший полузащитник «Спартака» Кариока, ныне выступающий за «Атлетико Минейро», рассказал о срыве своего перехода в клуб из Китая. «Я мог переехать в Китай. Получил предложение оттуда, но «Атлетико Минейро» владеет лишь половиной прав на мой трансфер, а остальные 50 процентов принадлежат «Спартаку», который не ответил на предложение. Я спокойно отнесся к этому. Хочу выступать за сборную Бразилии, поэтому могу повременить с переездом в Китай», – цитирует Кариоку UOL.