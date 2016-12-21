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    Сборная России сыграет товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром 24 марта

    Сборная России 24 марта 2017 года в Краснодаре проведет товарищеский поединок с Кот-д'Ивуаром. Ранее стало известно, что 28 числа того же месяца подопечные Станислава Черчесова встретятся с Бельгией. Эта игра состоится на сочинском стадионе «Фишт».

    «Основным вариантом на данный момент является матч против сборной Кот-д'Ивуара в Краснодаре. Место выбрано с учетом встречи 28 марта в Сочи против Бельгии, это поможет избежать сложностей с логистикой. Переговорный процесс по матчу против африканской команды продолжается, но вероятность, что именно Кот-д'Ивуар станет соперником россиян, очень высока», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Источник: Р-Спорт

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    21.12.2016 12:56
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +411

      aam 21 декабря 2016, 17:48

      такой выбор спарринг партнёров свидетельствует о том, что предел мечтаний это выход из группы.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 21 декабря 2016, 16:47

      Интересно будет посмотреть, с учётом того как у нас проходит борьба с расизмом. Обидчивый ЯЯ Туре точно должен приехать, как и остальная гвардия. Может на товарищеский даже Дрогба заедет. А так не плохо ивуарийцы, бельгийцы. Там и там много темнокожих и им и правда лучше играть в южных городах.

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 21 декабря 2016, 16:36

      против Нигерии тоже было бы интересно посмотреть..

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 21 декабря 2016, 16:34

      после последних игр вера в НОВУЮ сборную и Черчеса почти умерла..... думаю в лучшем случае в ничью сыграют

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      Рейтинг: +3282

      woyser 21 декабря 2016, 15:54

      Нормальный спарринг.

      0
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 21 декабря 2016, 15:04

      Мутко – в числе пяти кандидатов от УЕФА в совет ФИФА

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 21 декабря 2016, 14:41

      в принципе не плохо, интересно посмотреть.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 декабря 2016, 14:12

      Кот-д'Ивуар это не Коста-рика, они бонус за слив не упустят и сделают всё чтобы проиграть :)

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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 21 декабря 2016, 13:35

      Кто хочет заработать денег , ставьте на победу Ивуарийцев.

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Lesha VV 21 декабря 2016, 16:34

      я бы через ничью поставил чтоб наверняка

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      Рейтинг: +282

      Lesha VV > Cant Stop 22 декабря 2016, 14:54

      Я на ничью ставил в матче с Румынами (

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 21 декабря 2016, 13:07

      организатор матча - дворник Никодим Никонорович. Делал не для себя, для народа. Но ждёт спс от РФС

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