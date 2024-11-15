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    • Карпин прокомментировал рекордную победу России над Брунеем

    Карпин прокомментировал рекордную победу России над Брунеем

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча с Брунеем.

    – Выполнила ли команда то, что вы от них требовали?

    – На 90% установка была выполнена. Было пару моментов в первом тайме, когда сначала не пошли в прессинг почему‑то, а потом пошли, но не так перестроились и дали сопернику доставить мяч на нашу половину поля. Вот это не понравилось.

    90% времени в позиционной атаке вскрывали как хотели и как угодно, но не вижу смысла здесь что‑то анализировать.

    – Почему так вышло, что у сборной России в первом тайме был активен правый фланг, а во втором – левый?

    – Думаю, потому, что в первом тайме там был Обляков, который правильно открывался и перестраивался.

    А во втором вышел Лечи Садулаев, который более вертикальный футболист, которому нравится играть на пространстве.

    Слева Мостовой с Круговым вспомнили свои связи, которые были в «Зените» и творили слева.

    – Почему во втором тайме у сборной России стало больше получаться? Потому что соперник подсел?

    – Да, это 100%. Но если бы в первом тайме забили восемь, то все спокойно сказали бы: «Ну окей». Во втором тайме соперник устал, поэтому нормально, что забили больше.

    Состав у нас к тому моменту особо не видоизменился, просто команда поняла, что можно атаковать больше без оглядки на свои ворота.

    – Было ли важно одержать рекордную победу?

    – Мы об этом даже не говорили.

    – Неправильный ответ, потому что аж два футболиста сборной России сказали, что были в курсе и им было принципиально выиграть крупно.

    – Они может и были в курсе, но тренерский штаб про это им не говорил.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.11.2024 22:03
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    Комментарии (1)
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    Garrincha58
    1731699107
    Если бы играл Дзюба то забили бы на четыре гола больше Чалов просто никакой был так себе, а после отъезда превратился в греческий салат
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