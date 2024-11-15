Карпин прокомментировал рекордную победу России над Брунеем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча с Брунеем.
- Россияне разгромили соперника со счетом 11:0.
- Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.
- Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.
– Выполнила ли команда то, что вы от них требовали?
– На 90% установка была выполнена. Было пару моментов в первом тайме, когда сначала не пошли в прессинг почему‑то, а потом пошли, но не так перестроились и дали сопернику доставить мяч на нашу половину поля. Вот это не понравилось.
90% времени в позиционной атаке вскрывали как хотели и как угодно, но не вижу смысла здесь что‑то анализировать.
– Почему так вышло, что у сборной России в первом тайме был активен правый фланг, а во втором – левый?
– Думаю, потому, что в первом тайме там был Обляков, который правильно открывался и перестраивался.
А во втором вышел Лечи Садулаев, который более вертикальный футболист, которому нравится играть на пространстве.
Слева Мостовой с Круговым вспомнили свои связи, которые были в «Зените» и творили слева.
– Почему во втором тайме у сборной России стало больше получаться? Потому что соперник подсел?
– Да, это 100%. Но если бы в первом тайме забили восемь, то все спокойно сказали бы: «Ну окей». Во втором тайме соперник устал, поэтому нормально, что забили больше.
Состав у нас к тому моменту особо не видоизменился, просто команда поняла, что можно атаковать больше без оглядки на свои ворота.
– Было ли важно одержать рекордную победу?
– Мы об этом даже не говорили.
– Неправильный ответ, потому что аж два футболиста сборной России сказали, что были в курсе и им было принципиально выиграть крупно.
– Они может и были в курсе, но тренерский штаб про это им не говорил.
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