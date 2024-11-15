Карпин – после 11:0 с Брунеем: «Все будущие соперники будут трястись»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил о результате товарищеского матча с Брунеем.
- Россияне разгромили соперника со счетом 11:0.
- Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.
- Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.
– Дальше продолжите играть в регионах? Может ли сборная приехать в Ростов?
– Не знаю, нужно или не нужно, но можно точно. Ростов рассматривался на игру с Сирией, но договорились на Волгоград.
Логистику проверили, никто не умер, поэтому ничего страшного нет в том, чтобы сыграть в Ростове.
– Не боитесь, что после 11:0 с нами будут отказываться играть?
– Все будут трястись (смеется).
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