Карпин – после 11:0 с Брунеем: «Все будущие соперники будут трястись»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил о результате товарищеского матча с Брунеем.

Россияне разгромили соперника со счетом 11:0.

Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.

Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.

– Дальше продолжите играть в регионах? Может ли сборная приехать в Ростов?

– Не знаю, нужно или не нужно, но можно точно. Ростов рассматривался на игру с Сирией, но договорились на Волгоград.

Логистику проверили, никто не умер, поэтому ничего страшного нет в том, чтобы сыграть в Ростове.

– Не боитесь, что после 11:0 с нами будут отказываться играть?

– Все будут трястись (смеется).

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