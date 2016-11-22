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  • «Реал», «Бенфика» и другие клубы, которые попадут в плей-офф ЛЧ после этого тура

«Реал», «Бенфика» и другие клубы, которые попадут в плей-офф ЛЧ после этого тура

Группа A

Кто уже вышел: «Арсенал» и «ПСЖ»

Что нужно «Арсеналу» для первого места: победа над «ПСЖ»/ничья с «ПСЖ» (0:0 или 1:1) и победа над «Базелем»

Что нужно «ПСЖ» для первого места: победа над «Арсеналом»/ничья 2:2 с Арсеналом» и победа над «Лудогорцем»

«Арсенал» и «ПСЖ» уже решили основные задачи. Первое место Венгер и Эмери разыграют завтра в очном противостоянии. «Арсенал» устроит и нулевая ничья (при условии, конечно, что лондонцы потом обыграют «Базель»). Парижу нужно побеждать на «Эмирейтс» или хотя бы играть 2:2.

Группа B

Кто уже вышел: никто

Кто может выйти в этом туре: «Бенфика»

Что нужно «Бенфике»: выездная победа над «Бешикташем»

Запутанная ситуация в квартете B, скорее всего, останется запутанной вплоть до последних секунд декабрьских матчей, но есть один вариант, при котором уже завтра в плей-офф отправится «Бенфика». Для этого португальским орлам необходимо обыграть «Бешикташ» на выезде – не самая простая задача, но все-таки решаемая, учитывая непредсказуемость турков. А вот «Наполи» и самому «Бешикташу» в любом случае придется подождать до следующего тура. Даже в случае своих побед эти команды теоретически могут оказаться только в Лиге Европы.

Группа C

Кто уже вышел: никто

Кто может выйти в этом туре: «Барселона» и «Манчестер Сити»

Что нужно «Барселоне»: победа или ничья с «Селтиком»

Что нужно «Манчестер Сити»: победа над «Боруссией» Менхенгладбах

«Барселона», подарив 3 очка Гвардиоле в предыдущем туре, сохранила видимость борьбы за первую строчку. Однако не приходится сомневаться, что теперь каталонцы отыграются на «Селтике» и закрепят за собой привычную позицию на вершине группы. «Манчестер Сити» же необходимо выиграть в Германии, и тогда «Боруссия» будет отцеплена. Ничья тоже станет благоприятным результатом для «горожан». А вот с «Барселоной» английскому гранду тягаться пока рановато.

Группа D

Кто уже вышел: «Атлетико» и «Бавария»

Что нужно «Атлетико» для первого места: победа над ПСВ и ничья с «Баварией»

Что нужно «Баварии» для первого места: победы над «Ростовом» и «Атлетико» (не подойдет 2:1, 3:2 и т. д.)

«Атлетико» и «Бавария» бьются за первое место, ПСВ и «Ростов» – статисты. Исход борьбы двух грандов решится в их очном декабрьском противостоянии.

Группа E

Кто уже вышел: никто

Кто может выйти в этом туре: «Монако» и «Байер»

Что нужно «Монако»: домашняя ничья с «Тоттенхэмом»

Что нужно «Байеру»: победа над ЦСКА и потеря очков «Тоттенхэмом»

На «Монако» мало кто ставил, однако Леонарду Жардим снова всех перехитрил. Для попадания в плей-офф монегаскам достаточно сыграть вничью с «Тотттенхэмом», который, к тому же, был ими повержен в первом туре – 1:2. «Монако» умеет прятаться в оборонительный панцирь, а у «Тоттенхэма» проблемы с атакой, так что ничейный исход вполне вероятен.

Что касается «Байера», то ЦСКА проводит ужасную осень и вряд ли сумеет оказать немецким гостям реальное сопротивление. В первом туре армейцы скорее отскочили, но лимит прухи в матчах против «Байера» явно был ими исчерпан. Тем более, команда из Леверкузена прекрасно играет в Лиге чемпионов на выезде: ничья с «Монако» и победа над «Тоттенхэмом». В общем, сегодня московские болельщики, вполне возможно, собственными глазами увидят участника плей-офф главного европейского турнира. Правда, это будет не их любимая команда.

Группа F

Кто уже вышел: «Боруссия» Дортмунд

Кто может выйти в этом туре: «Реал»

Что нужно «Реалу»: победа или ничья со «Спортингом»

Вопрос, выйдет ли «Реал» из группы Лиги чемпионов, не стоит. Однако мадридцам не помешает сделать это с первого места. После сенсационной ничьей в Польше Роналду и компании кровь из носу нужно обыгрывать «Спортинг», а потом еще и «Боруссию». Впрочем, есть большие сомнения, что «Реал» на это не способен. Слишком силен состав, которым располагает Зидан. Так что родной команде Криштиану сегодня несдобровать.

Группа G

Кто уже вышел: никто

Кто может выйти в этом туре: «Лестер» и «Порту»

Что нужно «Лестеру»: ничья с «Брюгге» (можно даже проиграть, если «Копенгаген» не победит в своем матче)

Что нужно «Порту»: победа над «Копенгагеном»

«Лестер» уже почти в плей-офф, а вот «Порту» нужно постараться. «Копенгаген» очков просто так не отдает – даже на «Драгау» датчане сыграли вничью. С другой стороны, в последнем туре португальцам играть с уже немотивированным «Лестером», и вопрос о выходе в следующий раунд вполне можно отстрочить еще на пару недель. На руку «Порту» будет и результативная ничья (начиная с 2:2) – тогда в игре с «лисами» команде Нуну Санту хватит и ничьей.

Группа H

Кто уже вышел: никто

Кто может выйти в этом туре: «Севилья» или «Ювентус»

Что нужно «Севилье»: ничья с «Ювентусом»

Что нужно «Ювентусу»: выездная победа над «Севильей»

«Ювентус» загнал себя в положение, когда первое место в группе вполне может достаться команде Сампаоли. «Севилья» в домашних поединках всегда рвет и мечет, так что победить на «Рамон Санчес Писхуан» коллективу Аллегри будет ой как трудно. В плей-офф туринцы, конечно, выйдут – в последнем туре их ожидает «подушка безопасности» в виде загребского «Динамо», зато по первому месту все не так радужно. Вполне возможно, что уже в 1/8 мы увидим суперпротивостояние вроде «Ювентус» – «Барселона» или «Ювентус» – «Реал».

Занимающему третье место «Лиону» рекомендуется сегодня болеть за «Ювентус»: тогда в последнем туре французы могут рассчитывать на собственную прыть в игре против «Севильи» и, соответственно, на попадание в плей-офф. Любое набранное испанцами очко, напротив, фактически лишит «Лион» всяких шансов на продолжение борьбы в главном турнире – придется довольствоваться Лигой Европы.

Тест: хорошо ли вы помните четвертый тур еврокубков?

Лига чемпионов Лига чемпионов Арсенал ПСЖ Бенфика Барселона Манчестер Сити Атлетико Бавария Монако Байер Лестер Реал Порту Севилья Ювентус
Комментарии (2)
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Strig
1479821124
Только не наши как всегда...
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anri1703
1479822881
на данный момент интересно группы посмотреть сивилья выше юве дормут реала атлетико баварии кто бы мог подумать лестер за скобки выносим
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