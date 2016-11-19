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  • Месси подхватил инфекцию. Туре дважды забил за «Ман Сити». Дайджест событий дня

Месси подхватил инфекцию. Туре дважды забил за «Ман Сити». Дайджест событий дня

Месси пропустил игру с «Малагой» из-за желудочной инфекции

Лидер «Барселоны» Лионель Месси не принял участия в поединке 12-го тура Примеры против «Малаги». Аргентинский нападающий, по всей видимости, подхватил желудочную инфекцию: игрок жалуется на плохое самочувствие и приступы рвоты. Также отметим, что из-за перебора желтых карточек не помог каталонцам форвард Луис Суарес. На поле в стартовом составе сине-гранатовых вышли следующие игроки: тер Штеген, Роберто, Пике, Маскерано, Динь, Д. Суарес, Бускетс, Рафинья, Туран, Алькасер, Неймар. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Аршавин не спас «Кайрат» от поражения в финале Кубка Казахстана

«Кайрат» не смог завоевать Кубок Казахстана, уступив с минимальным счетом в решающем матче «Астане» (0:1). Не помогло алматинцам и присутствие в составе российского полузащитника Андрея Аршавина, проведшего на поле все 90 минут. Автором победного гола стал конголезский нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга. Отметим, что для столичного клуба данный трофей стал третьим в истории. Напомним также, что чуть ранее астанинцы стали чемпионами страны нынешнего сезона.

Игроки «Луча-Энергии» вышли на матч с «Шинником» на 20 минут позже

Игроки «Луча-Энергии» вышли на матч 23-го тура ФНЛ против «Шинника» на 20 минут позже. Как заявил руководитель пресс-службы Андрей Вялков, таким образом футболисты показали свое недовольство существующими задержками с выплатой зарплаты. Напомним, что из-за финансовых трудностей футболисты «Луч-Энергии» добирались на игру 21-го тура с «Факелом» 30 часов.

Кураньи посетил матч «Динамо» с «Зенитом-2» и заводил болельщиков бело-голубых в фан-секторе

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи посетил матч 23-го тура первенства ФНЛ, в котором московский клуб сыграл вничью с «Зенитом-2» (0:0). Отметим, что немецкий форвард заводил болельщиков бело-голубых в фан-секторе «Арены-Химки». Напомним, Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год. С прошлого лета нападающий находится в статусе свободного агента.

Яя Туре: «Если честно, я просто хотел помочь команде»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре поделился впечатлениями после матча 12-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1), в котором он забил оба гола своей команды. «Если честно, я просто хотел помочь команде. «Сити» всегда участвует в чемпионской гонке, и мы продолжим бороться. Возможно, это будет, как в 2014 году. Борьба будет идти до конца, но у нас есть качественные игроки, которые могут забить в любой момент», – сказал Туре. Напомним, это был первый для Туре матч в нынешнем сезоне АПЛ.

«Томь» может бойкотировать матч с «Крыльями Советов»

Игроки «Томи» рассматривают возможность бойкота гостевой встречи 15-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». В случае, если до 25 ноября руководство клуба не начнет погашать долги по зарплате, футболисты томичей могут просто не отправиться в Самару на поединок, намеченный на 27 число. Напомним, на этой неделе игроки сибиряков написали открытое письмо губернатору Томской области Сергею Жвачкину, рассказав ему о финансовой ситуации в команде. В обращении сказано, что в нынешнем сезоне они еще ни разу не получали зарплату.

«Арсенал» поразил ворота команд Моуринью в АПЛ в первый раз за девять лет

В сегодняшнем матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» не смог удержать победу над «Арсеналом» (1:1), пропустив от нападающего «канониров» Оливье Жиру на 89-й минуте. Отметим, что гол француза стал первым с 2007 года, который подопечные Арсена Венгера смогли забить командам, возглавляемым Жозе Моуринью, в рамках чемпионата Англии. Счет во встрече открыл хавбек «красных дьяволов» Хуан Мата на 68-й минуте.

Мата и Жиру забили в матче с «МЮ» – «Арсенал». Ключевые моменты (ВИДЕО)

РФПЛ. «Анжи» дома уступил «Уфе»

В матче 14-го тура РФПЛ «Уфа» в гостях добилась победы над «Анжи» со счетом 1:0. Три очка уфимскому клубу принес Ондрей Ваньек, ставший автором единственного забитого мяча. Отметим, что данный успех позволил подопечным Виктора Гончаренко подняться на девятое место в турнирной таблице. Махачкалинцы же расположились на одну ступень ниже. В другом матче «Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью со счетом 1:1.

«Локомотив» и «Оренбург» обменялись голами. «Анжи» проиграл «Уфе». Ключевые моменты 14-го тура РФПЛ

Испания. Примера Германия. Бундеслига Европа Барселона Кайрат Луч Томь Динамо Манчестер Сити Томь Арсенал Манчестер Юнайтед Уфа Локомотив Аршавин Андрей Месси Лионель Туре Яя Кураньи Кевин Моуринью Жозе
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Мико 2003
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