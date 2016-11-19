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    Мата и Жиру забили в матче с «МЮ» – «Арсенал». Ключевые моменты (ВИДЕО)


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    Голосов: 1
    19.11.2016 17:05
    Венгер и Моуринью пожали друг другу руки, а «МЮ» в ослабленном составе почти весь матч атаковал ворота соперника. «Бомбардир» представляет видео главных моментов противостояния.

    Петр Чех тащил «Арсенал», а «МЮ» нещадно атаковал весь матч. Довольных этим ничейным результатом нет.

    Вышедший на замену Жиру сравнял счет. Де Хеа так и не совершил ни одного спасения, потому что и ударов по его воротам больше не было.

    «МЮ» больше атаковал, но сумел забить лишь в середине второго тайма. Это Мата оказался один в центре штрафной и в касание пробил в пустой угол ворот.

    Вот таким рукопожатием обменялись тренеры перед началом матча. Дружбой тут и не пахнет.

    Стартовые составы команд:

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан, Кэррик, Эррера, Мата, Погба, Марсьяль, Рэшфорд.

    «Арсенал»: Чех, Дженкинсон, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Коклен, Эль-Ненни, Рэмзи, Озил, Уолкотт, Санчес.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +157

      pik54 19 ноября 2016, 17:32

      Арсенал нормально сыграл.

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