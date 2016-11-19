Мата и Жиру забили в матче с «МЮ» – «Арсенал». Ключевые моменты (ВИДЕО)

Петр Чех тащил «Арсенал», а «МЮ» нещадно атаковал весь матч. Довольных этим ничейным результатом нет.

Вышедший на замену Жиру сравнял счет. Де Хеа так и не совершил ни одного спасения, потому что и ударов по его воротам больше не было.

«МЮ» больше атаковал, но сумел забить лишь в середине второго тайма. Это Мата оказался один в центре штрафной и в касание пробил в пустой угол ворот.

Вот таким рукопожатием обменялись тренеры перед началом матча. Дружбой тут и не пахнет.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан, Кэррик, Эррера, Мата, Погба, Марсьяль, Рэшфорд.

«Арсенал»: Чех, Дженкинсон, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Коклен, Эль-Ненни, Рэмзи, Озил, Уолкотт, Санчес.