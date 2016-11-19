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    «Локомотив» и «Оренбург» обменялись голами. «Анжи» проиграл «Уфе». Ключевые моменты 14-го тура РФПЛ


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    Голосов: 1
    19.11.2016 14:45
    Двумя матчами продолжился очередной тур российской футбольной Премьер-лиги. «Бомбардир» следил за главными событиями противостояний.

    «Анжи» – «Уфа» – 0:1

    Ванек забил в ворота «Анжи».

    Составы команд.

    «Анжи»: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Гасанов, Маевский, Тигиев, Бериша, Иличевич, Обертан.

    Запасные: Юрченко, Шафинский, Гаджибеков, Шандао, Эбесилио, Щербак, Георгиевский, Амаду, Газимагомедов, Яковлев, Будковский, Боли.

    «Уфа»: Лунев, Аликин, Никитин, Васин, Сысуев, Ваньек, Сухов, Стоцкий, Игбун, Безденежных, Обляков.

    Запасные: Бородько, Марсиньо, Де Оливейра, Кротов, Зубарев, Сафрониди, Батютин.

    «Оренбург» – «Локомотив» – 1:1

    Нехайчик забивает в ворота «Локомотива».

    Касаев открыл счет в матче.

    Составы команд.

    «Оренбург»: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Бреев, Кацалапов, Воробьев, Афонин, Нехайчик, Благо, Коронов.

    Запасные: Абакумов, Руденко, Жунич, Шогенов, Померко, Батов, Ефремов, Бамба, Саная, Делькин.

    «Локомотив»: Гилерме, Шишкин, Пейчинович, Чорлука, Янбаев, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Миранчук, Касаев, Майкон.

    Запасные: Абаев, Лобанцев, Лапшов, В. Денисов, Игнатьев, Логашов, Ндинга, Коломейцев, Самедов, Хенти, Шкулетич, Галаджан.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 20 ноября 2016, 00:18

      Счет по погоде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Apollo440 19 ноября 2016, 16:53

      шишкин - не игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Arsenal420 19 ноября 2016, 16:26

      07

      0
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