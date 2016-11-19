«Локомотив» и «Оренбург» обменялись голами. «Анжи» проиграл «Уфе». Ключевые моменты 14-го тура РФПЛ

Ванек забил в ворота «Анжи».
Составы команд.
«Анжи»: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Гасанов, Маевский, Тигиев, Бериша, Иличевич, Обертан.
Запасные: Юрченко, Шафинский, Гаджибеков, Шандао, Эбесилио, Щербак, Георгиевский, Амаду, Газимагомедов, Яковлев, Будковский, Боли.
«Уфа»: Лунев, Аликин, Никитин, Васин, Сысуев, Ваньек, Сухов, Стоцкий, Игбун, Безденежных, Обляков.
Запасные: Бородько, Марсиньо, Де Оливейра, Кротов, Зубарев, Сафрониди, Батютин.
«Оренбург» – «Локомотив» – 1:1
Нехайчик забивает в ворота «Локомотива».
Касаев открыл счет в матче.
Составы команд.
«Оренбург»: Гутор, Андреев, Полуяхтов, Ойеволе, Бреев, Кацалапов, Воробьев, Афонин, Нехайчик, Благо, Коронов.
Запасные: Абакумов, Руденко, Жунич, Шогенов, Померко, Батов, Ефремов, Бамба, Саная, Делькин.
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин, Пейчинович, Чорлука, Янбаев, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Миранчук, Касаев, Майкон.
Запасные: Абаев, Лобанцев, Лапшов, В. Денисов, Игнатьев, Логашов, Ндинга, Коломейцев, Самедов, Хенти, Шкулетич, Галаджан.