Варди, женщины США или сборная Испании? Кто лучше всех исполнил «Манекен челлендж»

«Манекен челленджу» нет еще и месяца, но он уже обладает невероятной популярностью. Запущен он был в начале ноября в американской школе из Джексонвиля (штат Флорида) и тут же попал под град лайков в Twitter (под сто тысяч). Проще простого проделать эту штуку в спортивной раздевалке, поэтому спортсмены с удовольствием поддержали флешмоб. Тем более что проводится он не ради какой-то демонстрации, а просто для веселья и создания правильной атмосферы в команде.

Впрочем, первыми отметились баскетболисты «Кливленд», пришедшие в Белый дом по случаю победы в НБА, где даже задействовали первую леди Мишель Обаму.

Футболистов этот вирус поразил очень быстро. По Интернету тут же разошелся ролик со сборной Португалии и Криштиану Роналду, стоящим посреди раздевалки. Естественно, в таких случаях гораздо сложнее минуту продержаться в какой-то необычной позе, чем замереть сидя. Пожалуй, сложнее пришлось Криштиану, Санчешу и Алвешу. В общем, неплохо, но сложных комбинаций хочется больше.

Сборная Германии попробовала «Манекен челлендж» прямо за обеденным столом. Там необычных поз гораздо меньше, поэтому флешмоб вышел довольно скучным.

У сборной Бельгии вышло дольше и разнообразнее, хоть Де Брюйне и моргнул при всех. Но в целом бельгийцы придумали больше различных положений, поэтому их выступление получилось интереснее. В соревновании, если б такое проводилось, Бельгия могла бы претендовать на лидерство.

Впрочем, победу наверняка одержали бы испанцы – у них получилось круче всех, потому что практически каждый игрок был чем-то занят, а не просто сидел/лежал, уткнувшись в телефон.

Игроки «Ювентуса» тоже отметились в тренажерном зале. Вышло коротко и скучновато.

У Дортмунда тоже все довольно заурядно. Отметились и ладно.

Игрокам «Сандерленда» пришлось посложнее. Позы у многих одинаковые, но не такие уж простые, чтоб оставаться в них на долгое время. В целом, особенного ничего, но получше, чем у топов.

Молодежка «Ман Сити» (U23) тоже позировала в зале, но практически все положения у игроков зафиксированы, поэтому выступление вышло вполне обычным.

В Париже подошли к процессу более творчески – откомандировали двух игроков в клубный магазин. Не все прошло гладко, не без шевелений и морганий, но зато нестандартный подход, за это – плюс.

Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард организовали свой «Манекен челлендж». На один просмотр, не больше.

А Джейми Варди, забив гол Испании, исполнил флешмоб прямо во время празднования. Теперь-то уж о «Манекен челлендж» узнали все.

Напоследок – приятное бонусное видео от женской сборной США. И в других видах спорта выпуски «Манекен челлендж» прямо из женских раздевалок ожидаемо получили кучу восторгов

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