«МЮ» продаст Мхитаряна. Игроки «Мордовии» не вышли на тренировку. Дайджест событий дня

Кубок России. «Амкар» уступил «Уралу» по пенальти, «Динамо» проиграло «Тосно»

В матче 1/8 финала Кубка России «Амкару» и «Уралу» понадобилась серия пенальти, чтобы определить победителя. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, отличились Пабло Фонтанелло и Роланд Гиголаев. В послематчевых одиннадцатиметровых победу одержал «Урал» со счетом 4:2. В других встречах «Енисей» уступил «Сибири» в дополнительное время, а «Тосно» выиграл у «Динамо» (3:2).

Каррера: «Промес, Глушаков и Зе Луиш не готовы на 100 процентов. Мне нужна готовность на 120»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ против ЦСКА, а также рассказал о состоянии восстанавливающихся от повреждений Квинси Промеса, Дениса Глушакова и Зе Луиша. «Промес, Зе Луиш и Глушаков продолжают индивидуальную подготовку. Они не готовы на 100 процентов. Есть пара дней до матча, посмотрим. Мне нужна отдача на 120 процентов. После тренировки я поговорю с ребятами и узнаю, как они себя чувствуют», – сказал тренер.

КДК отменил красную карточку хавбека «Рубина» Цакташа

На сегодняшнем заседании КДК РФС была отменена красная карточка полузащитнику «Рубина» Мийо Цакташу. Хорват был удален с поля в матче 11-го тура с «Тереком» (1:3) за грубую игру. Казанский клуб обратился в КДК, и теперь это удаление отменено. Цакташ сможет принять участие в матче следующего тура РФПЛ против «Локомотива».

Моуринью намерен выставить Мхитаряна на трансфер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует выставить на трансфер полузащитника Генриха Мхитаряна. Игрок больше не входит в планы наставника манкунианцев. Армянский футболист может покинуть клуб уже зимой 2017 года. Мхитарян перешел в «МЮ» летом 2016 года из дортмундской «Боруссии», сумма трансфера составила около 30 миллионов фунтов стерлингов. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие лишь в четырех матчах английской Премьер-лиги. В сентябре хавбек выбыл из строя из-за травмы, полученной в матче за сборную Армении.

Поступок недели. Моуринью написал письмо семье погибшего болельщика «МЮ»

Подольски оформил хет-трик впервые за 11 лет

Нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски забил свой первый хет-трик за 11 лет. Произошло это в матче Кубка Турции против «Дерсимспора», который закончился со счетом 5:1 в пользу стамбульского клуба. «Всегда здорово сделать хет-трик. Фокусируемся на следующем матче», – написал в своем Twitter футболист. Последний раз 31-летний немец забивал три мяча в одном матче 22 мая 2005 года, тогда будучи игроком «Кельна» Подольски забил «Дуйсбургу».

Главный тренер «Мордовии» подтвердил, что команда не вышла на тренировку

Главный тренер «Мордовии» Дмитрий Черышев подтвердил, что из-за долгов по зарплате футболисты не вышли на сегодняшнюю тренировку. Наставник сообщил, что призвал игроков к профессионализму.«Команда сегодня действительно не вышла не тренировку. Я общался с ребятами, поддержал их, но считаю, что профессионализм должен присутствовать и нужно готовиться к любому матчу, в любых условиях. Естественно, мы контактируем с руководством, обсуждаем сложившуюся ситуацию», – заявил специалист.

Дисциплинарный комитет ФИФА лишил «Днепр» шести очков

Дисциплинарный комитет ФФУ принял решение снять с «Днепра» шесть очков в турнирной таблице чемпионата Украины. «Днепр» не выполнил постановление дисциплинарного комитета ФИФА от 19 июня 2015 года и не расплатился с Хуанде Рамосом и его испанскими помощниками, ранее работавшими в команде. Таким образом, «Днепр» переместился с 10-го на 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 4 очка в 12 матчах.

Бывший футболист «Кайзерслаутерна» осужден на 9 лет за хранение 793 килограммов марихуаны

Бывший футболист «Кайзерслаутерна» и менхенгладбахской «Боруссии» Марсело Плеч осужден за незаконный оборот наркотиков. 40-летний бразилец был арестован в ноябре 2015 года. У него были обнаружены 793 килограмма марихуаны. Плеч приговорен к девяти годам и двум месяцам тюремного заключения.