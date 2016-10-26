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    • Поступок недели. Моуринью написал письмо семье погибшего болельщика «МЮ»

    Поступок недели. Моуринью написал письмо семье погибшего болельщика «МЮ»


    3.6
    Голосов: 10
    26.10.2016 17:10
    Семья погибшего из-за несчастного случая на стройке фаната «Юнайтед» получила соболезнования от тренера.

    Дэвиду Грину было 32 года, он работал на стройке жилого комплекса в Лоуфорде, графства Эссекс. У него было две страсти: семья и футбол, а особенно «Манчестер Юнайтед». Двоих старших из четырех детей он назвал Харви Рио и Траффорд — в честь Рио Фердинанда и стадиона «Олд Траффорд», соответственно. 3 октября он Дэвид погиб в результате несчастного случая, когда его грузовик перевернулся. Спустя несколько дней его вдова Джейд получила письмо от клуба, за подписью Жозе Моуринью.

    «Мне стало известно, что ваш муж Дэвид недавно скончался при трагических обстоятельствах, и я глубоко опечален этим известием. От имени сотрудников и игроков «Манчестер Юнайтед», примите самые искренние соболезнования вам и вашим детям Харви Рио, Траффорду, Бентли и Скайле-Джейд по поводу смерти любимого мужа и отца». Храните память о нем и пусть любовь и поддержка окружающих вас людей помогут вам пережить эти тяжелые дни. Наши мысли и молитвы сейчас с вами».

    Тесть Дэвида рассказал, что не знает, каким образом информация о случившемся попала в клуб: «Письмо было подписано лично Моуринью, а мои внуки названы по именам. Приятно, когда клуб оказывает такую поддержку. Дэвид завещал, чтобы на его похороны люди приходили в красно-белых цветах».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 10
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    Комментарии (3)
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    bloodhound
    1477498730
    Я всегда знал, что он красава!!
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    Almazovich
    1477505434
    Просто классный человек - Моуринью! Поступок - Уважаю!
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    hikakin
    1477534343
    Уверен, что ему не важен этот болельщик и его семья, у моуринью дела идут не хорошо, болельщики стали косо на него смотреть, а эти соболезнования в письме - хороший ход влюбить себя болельщиков МЮ.
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