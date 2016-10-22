Липпи возглавил сборную Китая. Муса впервые забил за «Лестер». Дайджест событий дня

Липпи будет зарабатывать в сборной Китая 18 миллионов в год

СМИ распространили информацию о зарплате Марчелло Липпи на посту главного тренера сборной Китая. Сегодня стало известно, что 68-летний специалист официально утвержден в должности наставника Поднебесной. Итальянец подписал соглашение, сроки которого пока не разглашаются, на сумму 18 миллионов евро в год. Если эта информация правдива, то Липпи на данный момент становится самым высокооплачиваемым тренером на планете.

МЛС наказала Дрогба

МЛС приняла решение оштрафовать ивуарийского форварда Дидье Дрогба, который играет за канадский «Монреаль Импакт». Напомним, что 38-летний ивуариец отказался играть в матче регулярного чемпионата MLS с «Торонто» (2:2), так как он должен был начать встречу с лавки для запасных. В нынешнем сезоне Дрогба сыграл за «Монреаль Импакт» 22 матча, в которых забил 10 голов и отдал два голевых паса.

Зарплатная ведомость футболистов «Реала» выросла на 31,4 миллиона

Зарплатная ведомость футболистов «Реала» в нынешнем году возросла на 31,4 миллиона евро. Это вызвано продлением контрактов с ведущими футболистами и повышением им зарплат. Напомним, ранее «сливочные» продлили контракты с полузащитниками Лукой Модричем и Тони Кроосом. Кроме того, мадридский клуб близок к подписанию новых соглашений с Гаретом Бэйлом и Криштиану Роналду.

Муса впервые отличился за «Лестер» в официальных матчах

Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса забил свой первый гол в официальных встречах за свою нынешнюю команду «Лестер». Нигериец отличился на 42-й минуте домашнего поединка девятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас». Получив мяч перед штрафной площадью соперника, 24-летний игрок мощным ударом практически по центру ворот отправил снаряд мимо голкипера «орлов» Стива Манданды.

Иньеста покинул поле на носилках на 12-й минуте матча с «Валенсией»

«Барселона» лишилась одного из своих лидеров Андреса Иньесты уже в самом дебюте гостевого матча девятого тура Примеры с «Валенсией» (1:0, первый там). Хавбек из-за травмы был вынужден покинуть поле уже на 12-й минуте встречи. Причем сделал он это только при помощи врачей с носилками. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Иньеста принял участие в пяти играх, записав в свой актив одну голевую передачу.

Инсинье может начать переговоры с «Ливерпулем»

Хавбек «Наполи» Лоренцо Инсинье имеет хорошие шансы оказаться в «Ливерпуле». Переговоры 25-летнего игрока с «адзурри» по поводу нового соглашения зашли в тупик, и теперь его агент настаивает на том, чтобы начать контактировать с красными на предмет возможного контракта. Отметим, что итальянец небезынтересен главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу.

Уилшир провел на поле в матче АПЛ все 90 минут впервые с 2014 года

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, на правах аренды выступающий за «Борнмут», вышел в стартовом составе своей команды на матч 9-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». Отметим, что данная встреча стала для 24-летнего англичанина первой с 2014 года, в которой он провел на поле всю игру. В нынешнем сезоне Уилшир принял участие в шести матчах АПЛ в составе «Борнмута», в которых не отметился результативными действиями.

РФПЛ. Гол Мельгарехо принес «Спартаку» три очка в матче с «Уралом»

В матче 11-го тура РФПЛ «Спартак» в гостях добился победы над «Уралом» благодаря голу Лоренцо Мельгарехо и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В других встречах игрового дня «Уфа» и «Ростов», не забив на двоих ни одного гола, сыграли вничью; «Анжи» на выезде добился разгромной победы над «Томью» – 3:0.

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