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    • Галицкого разозлили болельщики. Отступные Бэйла составят 500 миллионов. Дайджест событий дня

    Галицкого разозлили болельщики. Отступные Бэйла составят 500 миллионов. Дайджест событий дня


    4.2
    Голосов: 6
    15.10.2016 22:10
    Причиной долгов «Динамо» называют покупку игроков «Анжи». «Спартак» обыграл «Ростов» и вернулся на первое место. Роналдиньо станет послом «Барселоны». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    РФПЛ. «Спартак» взял верх над «Ростовом» и возглавил турнирную таблицу

    В центральном матче 10-го тура РФПЛ «Спартак» на своем поле одержал минимальную победу над «Ростовом» – 1:0. Единственный гол на свой счет записал Денис Глушаков. Отметим, что данную встречу гости заканчивали вдевятером. В других матчах «Амкар» и «Локомотив», не порадовав зрителей забитыми мячами, сыграли вничью; «Рубин» дома крупно обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:0.

    «Спартак» выиграл у «Ростова». «Рубин» разгромил «Крылья Советов». Ключевые моменты 10-го тура РФПЛ

    Роналдиньо станет послом «Барселоны» в мире

    Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо может вновь войти в систему каталонского клуба. Бразилец провел встречу с руководством испанского гранда, в ходе которой обсуждалось привлечение Роналдиньо для продвижения проектов клуба по всему миру в виде посла команды. Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 год.

    Месси установил рекорд Примеры по числу голов на домашнем стадионе

    В матче восьмого тура Примеры «Барселона» отправила четыре безответных мяча в ворота «Депортиво». Автором последнего гола стал Лионель Месси, отличившийся спустя три минуты после выхода на замену. Этот мяч стал для него 180-м в 176 матчах на «Камп Ноу» – наибольшее в истории Примеры число голов, забитых одним игроком на домашнем стадионе. Прошлое достижение в 179 забитых дома мячей принадлежало Тельмо Сарре.

    Муса претендует на звание лучшего игрока года в Африке

    Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Лестер», претендует на звание лучшего африканского игрока уходящего года. Отметим, что в полный список кандидатов входят 30 футболистов. Напомним, действующим победителем данной награды является форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг. Победитель будет назван в январе 2017 года.

    «Мы будем бороться за 40 очков». Как «Лестер» умудрился проиграть уже четвертый матч в сезоне (ВИДЕО)

    Сумма отступных Бэйла по новому контракту с «Реалом» будет составлять 500 миллионов

    Руководство «Реала» намерено предложить новый контракт полузащитнику «сливочных» Гарету Бэйлу. По информации источника, трудовое соглашение будет рассчитано до 2022 года, а сумма отступных составит 500 миллионов евро. Отметим, что текущий контракт Бэйла с «Реалом» действует до 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за мадридский клуб в Примере шесть матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.

    Галицкий сорвался на болельщиков

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий высказался насчет недовольства болельщиков, которым не удалось приобрести билеты на домашнюю игру третьего тура группового раунда Лиги Европы с «Шальке» через интернет. «Мы построили стадион в максимально короткие сроки, самые дешевые билеты на еврокубок стоят всего 200 рублей, и вы опять недовольны, так как вам надо было проехать в кассы за билетами, при этом стоимость абонемента на сезон вместе с еврокубками 2200 рублей. Раз так, интернет продаж не будет до конца года, а вы можете спокойно сидеть дома у телевизора и плевать семечки на пол», – написал Галицкий на своей странице в Twitter.

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    Два отбитых Стекеленбургом пенальти в матче против «Манчестер Сити» – восьмой случай в истории АПЛ

    Голкипер «Эвертона» Маартен Стекеленбург отразил два одиннадцатиметровых удара в матче 8-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:1). Отметим, что данный случай, когда в одной игре чемпионата Англии вратарь отбил два пенальти, стал восьмым в истории. В нынешнем сезоне Стекеленбург провел за «Эвертон» в АПЛ восемь матчей, в которых пропустил пять голов и заработал две желтых карточки.

    Источник: покупка игроков у «Анжи» – главная причина долгов «Динамо»

    Главной причиной долгов «Динамо» является массовая покупка игроков у «Анжи» в 2013 году. Напомним, тогда бело-голубые приобрели голкипера Владимира Габулова, защитника Кристофера Самба, полузащитников Игоря Денисова, Юрия Жиркова, Алексея Ионова, а также нападающего Александра Кокорина. «Основная проблема – покупка Борисом Ротенбергом игроков «Анжи» на сумму 68 миллионов долларов. Муравьев назвал эту сумму долга в 13 миллиардов рублей, у него надо спрашивать, почему», – заявил источник, близкий к ситуации.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
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    Комментарии (19)
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    Strig
    1476588305
    Ж@пу поднять с дивана уже западло, правильно, галицкий, кто ничего не делает...
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    swot1205
    1476592097
    месси молоток, столько забивает
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    bolela_16
    1476594560
    За стадион спасибо, всем не угодишь....
    Ответить
    headvk
    1476595080
    Пенальти
    Ответить
    Karpathian
    1476596393
    Стек красава. Радуюсь всегда за бывших аяксидов. Надеюсь, скоро и Силиссен радовать начнет.
    Ответить
    woyser
    1476598681
    Галицкий молодец!!! А, то реально зажрались, что-бы вы без него делали? Молитесь на него и ещё раз молитесь!!! А, ещё Месси и Стекеленбург красавчики!
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    Тим2015
    1476601813
    пусть Галицкий еще цены поднимет
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    mihail1980
    1476602866
    не болельщики а бирюки и лентяи.свои толстые задницы поднять не могут чтоб за билетами съездить.Галицкий молодец так держать
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    uc83
    1476604889
    На счет стадиона - Галицкому +, да и по цене билетов, абонемент 2200 рублей, это даже для Краснодара дешево
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    Касабланка
    1476605211
    Правильно Галицкий написал - лень оторвать свои жопы от дивана, сидите дома. Абонемент 2200 - это копейки, у нас в Перми 3500 без еврокубков.
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