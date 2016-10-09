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    • 5 фактов и 1 бык, которые делают новый стадион «Краснодара» лучшим в стране

    5 фактов и 1 бык, которые делают новый стадион «Краснодара» лучшим в стране


    4.2
    Голосов: 23
    09.10.2016 14:00
    Натуральный камень, отопление и экран, который ослепляет. Корреспондент «Бомбардира» в Краснодаре рассказывает, как выглядит самый крутой стадион России.

    Первыми быка увидели дети. Животное изучало окрестности жилого комплекса «Панорама» и случайно забрело на детскую площадку. «Корова!» — восхищались малыши и удивлялись. Глаза их родителей округлялись скорее от ужаса. Бык мало интересовался происходящим, а площадка опустела. Впоследствии выяснилось, что животное удрало с нового стадиона «Краснодара». Сотрудники клуба ловили его несколько часов, устроив открытию арены экстремальную пиар-компанию. Предполагается, что любопытный бык будет участвовать в открытии стадиона.

    Как выглядит лучший стадион России

    Стоп, семечки

    «Краснодар» планирует и дальше проводить шоковую терапию для болельщиков. Объявив о повторной реализации абонементов (по минимальной цене в 2 тысячи рублей), в клубе посягнули на национальный колорит. На новом стадионе запрещены дудки, курение и – главное – семечки. Подтверждение важности этого атрибута для зрителей – горы шелухи на стадионе «Кубань».

    Пока ни сигареты, ни семечки не могут быть запрещены к проносу на стадион. Так что правила будут носить рекомендательный характер. «Краснодар» сознательно смотрит в сторону Европы, козыряя, например, тем, что «трибуны «врезаются» в поле». Болельщиков тут будут воспитывать в европейской традиции. Даже кресла на арене с мягкой подкладкой и двумя подстаканниками. Что очень удобно не только для газировки и пива: один кулек с семечками, другой – с шелухой.

    Обогрев улицы

    В кровлю встроены инфракрасные обогреватели, с помощью которых температура внутри стадиона может быть выше уличных показателей на десять градусов. И это при том, что в марте или ноябре в Краснодаре средняя температура — те же десять градусов. Специальная мембрана и стеклянный козырек накрывают все зрительские места. Промокнуть под дождем будет сложно даже на улице. Проход на стадион тоже под козырьками.

    Время есть

    Арена «Краснодара» вмещает 34 291 зрителей, для которых будут работать 28 точек питания, три ресторана и два бара с видом на поле. Стадион имеет и собственные скважины, а атрибутику будут продавать шесть фан-шопов.Предмет гордости Сергея Галицкого — фасад, облицованный натуральным итальянским камнем травертином. Его вес более пяти тысяч тонн, однако из камня сделана и внутренняя облицовка, и кассы снаружи. Вокруг арены к 2017 году будет закончен огромный парк. На площади будут находиться амфитеатр, сады, фонтан-каток, скейт-парк, детская площадка и кафе.

    Мультимедийный экран

    Хотя Галицкий пока отказывается от проведения неспортивных мероприятий на стадионе, в него заложены огромные медиавозможности. Один только экран по периметру стадиона и 49 акустических систем позволяют дополнять футбол впечатляющими шоу. Картинка видео очень четкая, и вряд ли даже ответственные за медиаконтент в «Краснодаре» осознают, на что способен стадион.

    Люкс-раздевалки

    Два года назад, когда руководство Краснодарского края задумалось о реконструкции древнего стадиона «Кубань», была достигнута договоренность, что «кубанцы» будут арендовать новую арену. «Краснодар», конечно, согласился пустить соседей, но решил отгородить их — сделать три раздевалки. Сейчас официально существуют две, которые включают массажные и разминочные зоны. Раздевалки выполнены в строгом минималистичном стиле, и скрыты от посторонних глаз. Свою раздевалку «быки» оберегают особо тщательно.Футболисты на новой арене будут обласканы не меньше болельщиков. Для реабилитации тут установлены, кажется, все современные приспособления: криосауна, душ Шарко, барокамеры, холодный и горячий бассейны, хамам. Где-то в параллельной реальности этот стадион принимает чемпионат мира-2018, и иностранные болельщики удивляются, что не только в Сочи умеют поражать.

    «Спасибо за дом». Семь вещей, делающие стадион ЦСКА крутым

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 23
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    Комментарии (44)
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    bolela_16
    1476028141
    Спасибо...
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    Томь вперёд
    1476032874
    Стадион - красавец!!! И главное без всякого пафоса и пиара!
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    ttter
    1476048729
    Крутой стадик
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    RotUndWeiss
    1476082981
    Красота!!!
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    lysenkoff
    1476086298
    Кому-то везет, а в Питере "Держитесь там"...
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    lihindic
    1476087780
    да
    Ответить
    Igorello97
    1476101443
    Был на стадионе все понравилось, запрет на семечки поддерживаю. На Кубани тоже надо запретить, а то утопаешь в шелухе.
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    druga7
    1476213921
    Автор а сколько стоит этот стадион ?
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    Our Russia
    1476464454
    Стадион действительно крут, главное что бы с этого начелась культура поведения и в целом желание посещать эти матчи. Ведь даже если будут играть какие нибудь "убогие 2 команды" но при большом количестве зрителей, то шоу обязательно обеспечено. А если не так, то потолкаются, и ни какой жажды играть и чего то там добиваться. Ведь кому?.... уборщикам стадиона и 1-2 тыс. зрителей.
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    Argon
    1478905571
    Ладно б семечки. Любую еду запретили проносить. Причем именно запретили, а не рекомендуют.
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    Россия
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