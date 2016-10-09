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  • 5 фактов и 1 бык, которые делают новый стадион «Краснодара» лучшим в стране

5 фактов и 1 бык, которые делают новый стадион «Краснодара» лучшим в стране

Первыми быка увидели дети. Животное изучало окрестности жилого комплекса «Панорама» и случайно забрело на детскую площадку. «Корова!» — восхищались малыши и удивлялись. Глаза их родителей округлялись скорее от ужаса. Бык мало интересовался происходящим, а площадка опустела. Впоследствии выяснилось, что животное удрало с нового стадиона «Краснодара». Сотрудники клуба ловили его несколько часов, устроив открытию арены экстремальную пиар-компанию. Предполагается, что любопытный бык будет участвовать в открытии стадиона.

Как выглядит лучший стадион России

Стоп, семечки

«Краснодар» планирует и дальше проводить шоковую терапию для болельщиков. Объявив о повторной реализации абонементов (по минимальной цене в 2 тысячи рублей), в клубе посягнули на национальный колорит. На новом стадионе запрещены дудки, курение и – главное – семечки. Подтверждение важности этого атрибута для зрителей – горы шелухи на стадионе «Кубань».

Пока ни сигареты, ни семечки не могут быть запрещены к проносу на стадион. Так что правила будут носить рекомендательный характер. «Краснодар» сознательно смотрит в сторону Европы, козыряя, например, тем, что «трибуны «врезаются» в поле». Болельщиков тут будут воспитывать в европейской традиции. Даже кресла на арене с мягкой подкладкой и двумя подстаканниками. Что очень удобно не только для газировки и пива: один кулек с семечками, другой – с шелухой.

Обогрев улицы

В кровлю встроены инфракрасные обогреватели, с помощью которых температура внутри стадиона может быть выше уличных показателей на десять градусов. И это при том, что в марте или ноябре в Краснодаре средняя температура — те же десять градусов. Специальная мембрана и стеклянный козырек накрывают все зрительские места. Промокнуть под дождем будет сложно даже на улице. Проход на стадион тоже под козырьками.

Время есть

Арена «Краснодара» вмещает 34 291 зрителей, для которых будут работать 28 точек питания, три ресторана и два бара с видом на поле. Стадион имеет и собственные скважины, а атрибутику будут продавать шесть фан-шопов.Предмет гордости Сергея Галицкого — фасад, облицованный натуральным итальянским камнем травертином. Его вес более пяти тысяч тонн, однако из камня сделана и внутренняя облицовка, и кассы снаружи. Вокруг арены к 2017 году будет закончен огромный парк. На площади будут находиться амфитеатр, сады, фонтан-каток, скейт-парк, детская площадка и кафе.

Мультимедийный экран

Хотя Галицкий пока отказывается от проведения неспортивных мероприятий на стадионе, в него заложены огромные медиавозможности. Один только экран по периметру стадиона и 49 акустических систем позволяют дополнять футбол впечатляющими шоу. Картинка видео очень четкая, и вряд ли даже ответственные за медиаконтент в «Краснодаре» осознают, на что способен стадион.

Люкс-раздевалки

Два года назад, когда руководство Краснодарского края задумалось о реконструкции древнего стадиона «Кубань», была достигнута договоренность, что «кубанцы» будут арендовать новую арену. «Краснодар», конечно, согласился пустить соседей, но решил отгородить их — сделать три раздевалки. Сейчас официально существуют две, которые включают массажные и разминочные зоны. Раздевалки выполнены в строгом минималистичном стиле, и скрыты от посторонних глаз. Свою раздевалку «быки» оберегают особо тщательно.Футболисты на новой арене будут обласканы не меньше болельщиков. Для реабилитации тут установлены, кажется, все современные приспособления: криосауна, душ Шарко, барокамеры, холодный и горячий бассейны, хамам. Где-то в параллельной реальности этот стадион принимает чемпионат мира-2018, и иностранные болельщики удивляются, что не только в Сочи умеют поражать.

«Спасибо за дом». Семь вещей, делающие стадион ЦСКА крутым

Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Краснодар Россия Галицкий Сергей
Комментарии (44)
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ASG
1475939702
Да, стадик очень крутой, поздравляю болел Краснодара
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kanav67
1475946672
Единственный минус (пока) - это слишком далеко с последних рядов до поля, т.к. трибуны очень пологие. В этом смысле ЦСКА компактнее, да и посовременнее, с учетом архитектуры. В Краснодаре все традиционно, овал трибун, козырек по кругу, а в ЦСКА угловые башни создают эффект, а с последних рядов даже второго яруса до поля рукой подать. Итак, в Краснодаре все традиционно, но все отлично, а ЦСКА - супер.
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marslond
1475948800
Галицкий, молодец. Стадион отстроил хороший и академию детскую, плюс клуб поднял за 5 лет.
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zarsm
1475949038
Правильно на счет семечек. А то кузьма после себя горы шкорок оставляет. Щелкаешь-щелкай в пакет. Почему Россия - страна свиней?
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Andrey160268
1475950959
Быков с новосельем! Галицкому респект!
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Денис Беневольский
1475965191
Материал отличный, но, коллеги, пиар-кАмпания пишется через "А". Жаль, что эта ошибка уже не в первый раз в том или ином тексте проскальзывает, а материал очень качественный, повторюсь.
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Sanloko
1475993214
Дааааа, у ЦСКА по сравнению с этим стадионом колхоз. Молодцы, тихо и без понтов сделали самый лучший стадион в стране и без народных денег. Теперь только новые Лужники могут претендовать на звание лучшего стадиона. Так что будем посмотреть
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Salamоn
1475997276
Отличный стадион,удачи Краснодару в ЛЕ и чемпионате
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Aztec58
1476008444
Будем надеяться, что в случае пролёта Калининграда со стадионом матчи оттуда будут перенесены в Краснодар, но никак не в Грозный, ага.
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radga
1476009212
Повторюсь. Краснодар утёр нос москвичам, а тем более питерцам. Скажу более, постепенно центр футбола России становится Юг, а точнее Краснодар. Жду выпускников академии футбола Краснодара, которые заполнят ФНЛ, ну а лучшие РФПЛ.
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