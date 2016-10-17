Спартак - Ростов

жаль что проиграл ростов
|22 тур
|2 апреля, суббота
|19:30
|Ростов
|2:0
|Спартак
|8 тур
|13 сентября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:0
|Ростов
|22 тур
|2 апреля, суббота
|19:30
|Ростов
|2:0
|Спартак
|8 тур
|13 сентября, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:0
|Ростов
|23 тур
|13 апреля, понедельник
|19:30
|Ростов
|2:1
|Спартак
|16 тур
|4 декабря, четверг
|19:45
|Спартак
|1:1
|Ростов
|19 тур
|8 декабря, воскресенье
|13:30
|Ростов
|0:1
|Спартак
|14 тур
|26 октября, суббота
|19:30
|Спартак
|2:0
|Ростов
|23 тур
|6 апреля, суббота
|16:30
|Ростов
|1:0
|Спартак
|9 тур
|23 сентября, воскресенье
|15:00
|Спартак
|3:1
|Ростов
|16 тур
|26 июня, воскресенье
|21:00
|Спартак
|3:2
|Ростов
|1 тур
|14 марта, понедельник
|19:30
|Ростов
|4:0
|Спартак
|27 тур
|1 ноября, воскресенье
|14:00
|Спартак
|5:1
|Ростов
|13 тур
|11 июля, суббота
|21:00
|Ростов
|0:1
|Спартак
|29 тур
|3 ноября, суббота
|14:00
|Спартак
|3:0
|Ростов
|15 тур
|1 июля, воскресенье
|20:00
|Ростов
|1:3
|Спартак
|29 тур
|18 ноября, суббота
|00:00
|Ростов
|3:4
|Спартак
|14 тур
|5 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|5:2
|Ростов
|19 тур
|7 августа, воскресенье
|18:00
|Спартак
|2:0
|Ростов
|4 тур
|10 апреля, воскресенье
|18:00
|Ростов
|0:1
|Спартак
|17 тур
|20 июля, воскресенье
|00:00
|Спартак
|1:0
|Ростов
|14 тур
|23 июня, понедельник
|00:00
|Ростов
|3:2
|Спартак
|24 тур
|21 сентября, суббота
|00:00
|Ростов
|1:1
|Спартак
|1 тур
|8 марта, пятница
|00:00
|Спартак
|0:0
|Ростов
|22 тур
|29 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|0:3
|Спартак
|8 тур
|22 мая, суббота
|00:00
|Спартак
|1:0
|Ростов
|25 тур
|20 сентября, воскресенье
|00:00
|Спартак
|1:1
|Ростов
|10 тур
|3 июня, среда
|00:00
|Ростов
|3:3
|Спартак
|28 тур
|20 сентября, суббота
|00:00
|Ростов
|3:5
|Спартак
|11 тур
|24 мая, суббота
|00:00
|Спартак
|2:0
|Ростов
|35 тур
|7 ноября, воскресенье
|00:00
|Спартак
|3:0
|Ростов
|1 тур
|8 марта, понедельник
|00:00
|Ростов
|2:0
|Спартак
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14
жаль что проиграл ростов
а главный арбитр-то, Владислав Безбородов, питерский) (видимо, Каррера лично его попросил за матч, уходить-то не хочет наверно)
эх.. ничего, надеюсь, Спартак ненадолго оторвался на первое место, до завтра))
мне всё минусы за коммент идут и идут, но.. вот Спартак уже без отрыва)
Ростов очки потерял это главное для ЦСКА и для Зенита! За чемпионство борются ЦСКА Зенит и Ростов!
ты бы курить завязывал
Жаль Ростов. Но всё впереди у новой народной команды!
Позорище Спартак, не достойны вы ни каких побед
Ну и комментаторы... Какой файрплей или какие хорошие манеры от свиней увидеть хотите? xD
забавно прозвучала фраза от комментаторов ни какого нарушений правил просто несчастный случай