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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Спартак - Ростов

15.10.2016, Суббота, 19:30 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Наш Футбол, Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 10 тур Спартак - Ростов Молодежные команды: 1 - 2
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
2 апреля, суббота 19:30 Ростов 2:0 Спартак
8 тур
13 сентября, воскресенье 13:30 Спартак 1:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
23 тур
13 апреля, понедельник 19:30 Ростов 2:1 Спартак
16 тур
4 декабря, четверг 19:45 Спартак 1:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
8 декабря, воскресенье 13:30 Ростов 0:1 Спартак
14 тур
26 октября, суббота 19:30 Спартак 2:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
6 апреля, суббота 16:30 Ростов 1:0 Спартак
9 тур
23 сентября, воскресенье 15:00 Спартак 3:1 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
30 октября, вторник 20:00 Ростов 0:0
(3:2)п		 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 21:00 Спартак 3:2 Ростов
1 тур
14 марта, понедельник 19:30 Ростов 4:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
30 октября, суббота 19:30 Спартак 2:1 Ростов
12 тур
9 июля, пятница 21:00 Ростов 1:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Спартак 5:1 Ростов
13 тур
11 июля, суббота 21:00 Ростов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Спартак 3:0 Ростов
15 тур
1 июля, воскресенье 20:00 Ростов 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
29 тур
18 ноября, суббота 00:00 Ростов 3:4 Спартак
14 тур
5 августа, суббота 00:00 Спартак 5:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Спартак 2:0 Ростов
4 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Ростов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
28 июля, среда 00:00 Спартак 1:0 Ростов
12 тур
19 мая, среда 00:00 Ростов 3:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
20 июля, воскресенье 00:00 Спартак 1:0 Ростов
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Ростов 3:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
24 тур
21 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
1 тур
8 марта, пятница 00:00 Спартак 0:0 Ростов
Чемпионат России 2001
19 тур
27 июля, пятница 00:00 Спартак 5:1 Ростов
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Спартак
Чемпионат России 2000
29 тур
2 ноября, четверг 00:00 Спартак 1:0 Ростов
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Ростов 2:3 Спартак
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:3 Спартак
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Спартак 1:0 Ростов
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Ростов
10 тур
3 июня, среда 00:00 Ростов 3:3 Спартак
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Ростов 3:5 Спартак
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Чемпионат России 1996
33 тур
25 октября, пятница 00:00 Спартак 1:1 Ростов
16 тур
10 июля, среда 00:00 Ростов 2:4 Спартак
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Ростов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Спартак 3:0 Ростов
1 тур
8 марта, понедельник 00:00 Ростов 2:0 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 14 тур
12 июля, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Спартак
Первый этап, 6 тур
25 апреля, суббота 00:00 Спартак 2:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +18

    Real Madrid005 15 октября 2016, 23:37

    жаль что проиграл ростов

    2
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    Рейтинг: +220

    Йогурт Мэн 15 октября 2016, 22:00

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    а главный арбитр-то, Владислав Безбородов, питерский) (видимо, Каррера лично его попросил за матч, уходить-то не хочет наверно)
    эх.. ничего, надеюсь, Спартак ненадолго оторвался на первое место, до завтра))

    -7
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    Рейтинг: +220

    Йогурт Мэн > Йогурт Мэн 17 октября 2016, 00:55

    мне всё минусы за коммент идут и идут, но.. вот Спартак уже без отрыва)

    0
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 15 октября 2016, 21:45

    Ростов очки потерял это главное для ЦСКА и для Зенита! За чемпионство борются ЦСКА Зенит и Ростов!

    -2
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    Рейтинг: +210

    azar80 > _Kesh_Suntar_ 16 октября 2016, 12:09

    ты бы курить завязывал

    -2
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    Рейтинг: +37

    ftse500 15 октября 2016, 21:36

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Да а куда им спартачам дальше денег то на победу над Зенитом не хватает, а на Ростов или там на всякие Уфы конечно же хватит. Литр АИ 92 УЖЕ 35.05 СТОИТ, именно на Свинских бензозаправках

    -5
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    Рейтинг: +3

    Za CSKA 15 октября 2016, 21:34

    Жаль Ростов. Но всё впереди у новой народной команды!

    -2
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    Рейтинг: +319

    семенчик 15 октября 2016, 21:25

    Как вы все достали!!! Вперёд Спартак!!!!

    0
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    Рейтинг: +37

    ftse500 > семенчик 15 октября 2016, 21:31

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    А против 7 или 6 или 5 свинухи ещё бы и проиграли. Вперёд свиньи Федун всё купит кроме игры с гаспромом,

    -5
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    Рейтинг: +49

    GIN-kun 15 октября 2016, 21:25

    Позорище Спартак, не достойны вы ни каких побед

    3
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    Рейтинг: +2467

    Аид666 15 октября 2016, 21:24

    Сыкуны, 11 против 9 в конце и то боялись... ппц

    2
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    Рейтинг: +48

    MetaL0maN 15 октября 2016, 21:23

    Ну и комментаторы... Какой файрплей или какие хорошие манеры от свиней увидеть хотите? xD

    1
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    Рейтинг: +49

    GIN-kun 15 октября 2016, 21:20

    забавно прозвучала фраза от комментаторов ни какого нарушений правил просто несчастный случай

    2
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