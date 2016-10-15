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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 15 октября 2016
Спартак
15.10.2016, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
53'
Д. Глушаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ростов
90'
Желтая карточка
А. Ерохин
86'
Желтая карточка
В. Гранат
Замена
А. Ещенко
️️️️
Р. Зобнин
80'
74'
Вторая желтая
С. Навас
73'
Замена
А. Препелицэ
️️️️
А. Гацкан
72'
Травма
А. Гацкан
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
И. Попов
68'
Желтая карточка
Д. Комбаров
66'
ГОЛ! 1:0!
Д. Глушаков
Пас отдал
З. Луиш
53'
46'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
С. Азмун
45'
+1
Красная карточка
Ф. Кудряшов
40'
Замена
И. Киреев
️️️️
Т. Калачев
36'
Травма
Т. Калачев
31'
Желтая карточка
С. Навас
Желтая карточка
Фернандо
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
33
Маурисио
ПЗ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
7
Джано
АП
71
Ивелин Попов
ПП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛАЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПАЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Иван Данильянц
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
27
Ромуло
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Ростов
1
Иван Комиссаров
ВР
30
Никита Медведев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
33
Валерий Ярошенко
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
4-1-3-1-1
32
Ребров
23
Комбаров
16
Боккетти
2
Кутепов
33
Маурисио
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Глушаков
71
Попов
7
Джано
29
Зе Луиш
3-3-1-2-1
35
Джанаев
32
Мевля
44
Навас
13
Гранат
2
Калачев
8
Гацкан
30
Кудряшов
16
Нобоа
21
Ерохин
7
Полоз
20
Азмун
71
Попов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
71
Попов
47
Зобнин
38
Ещенко
38
Ещенко
47
Зобнин
2
Калачев
88
Киреев
88
Киреев
2
Калачев
8
Гацкан
28
Препелицэ
28
Препелицэ
8
Гацкан
20
Азмун
19
Байрамян
19
Байрамян
20
Азмун
Остались в запасе
Спартак
Ростов
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
33
Валерий Ярошенко
ЦП
1
Иван Комиссаров
ВР
30
Никита Медведев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
Главный тренер
Иван Данильянц
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
33
Валерий Ярошенко
ЦП
1
Иван Комиссаров
ВР
30
Никита Медведев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Иван Данильянц
Статистика матча Спартак - Ростов
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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