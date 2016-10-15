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    • «Спартак» выиграл у «Ростова». «Рубин» разгромил «Крылья Советов». Ключевые моменты 10-го тура РФПЛ

    «Спартак» выиграл у «Ростова». «Рубин» разгромил «Крылья Советов». Ключевые моменты 10-го тура РФПЛ


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    Голосов: 1
    15.10.2016 22:00
    Тремя интересными матчами продолжился 10-й тур российской Премьер-лиги. «Бомбардир» в режиме онлайн следит за главными событиями уик-энда.

    «Спартак» – «Ростов» – 1:0

    Открывает счет «Спартак». Глушаков, после удаления Кудряшова получивший указание играть ближе к атаке, переиграл Джанаева. Гол Дениса так и остался победным.

    В концовке первого тайма Федор Кудряшов получил красную карточку.

    Составы команд.

    «Спартак»: Ребров, Маурисио, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Попов, Джано, Зе Луиш.

    Запасные: Песьяков, Ещенко, Кутин, Таски, Ромуло, Мельгарехо, Зуев, Давыдов.

    «Ростов»: Джанаев, Мевля, Гранат, Навас, Кудряшов, Гацкан, Калачев, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

    Запасные: Медведев, Комиссаров, Папа Гуйе, Эзатолахи. Киреев, Препелицэ, Байрамян, Григорьев, Скопинцев, Ярошенко.

    «Рубин» – «Крылья Советов» – 3:0

    Жонатас доводит счет до разгромного.

    Рочина забивает второй мяч.

    Максим Канунников под занавес первого тайма открыл счет.

    Стартовые составы

    «Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Цакташ, Каннуников, Рочина, Ткачук, Жонатас.

    Запасные: Нестеренко, Устинов, Бергстрем, Кверквелия, Санчес, Ахметов, Оздоев, Сонг, Карадениз, Лестьенн, Жемалетдинов, Девич.

    «Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Концедалов, Цаллагов, Бато, Родич, Молло, Ткачев, Корниленко.

    Запасные: Павлов, Конюхов, Маргасов, Божин, Башкиров, Чочиев, Зинков, Паскуато.

    «Амкар» – «Локомотив» – 0:0

    Обзор матча.

    Стартовые составы команд.

    «Амкар»: Селихов, Милькович, Занев, Зайцев, Гол, Бодул, Шаваев, Анене, Джикия, Баланович, Идову.

    Запасные: Хомич, Будаков, Конде, Шиндер, Гиголаев, Комолов, Черенчиков, Хурцидзе, Костюков, Прокофьев, Салугин.

    «Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Михалик, Пейчинович, Денисов В., Денисов И., Баринов, Коломейцев, Самедов, Касаев, Миранчук.

    Запасные: Абаев, Лобанцев, Логашов, Ротенберг, Фернандеш, Ндинга, Игнатьев, Лапшов, Галаджан, Хенти, Шкулетич.

    ЦСКА – «Уфа» – 1:0

    Обзор матча

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии (21)
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    BANNIKOV1970
    1476561358
    вы думаете вам Безбородова отдадут на растерзание,глубоко ошибаетесь,а Кудряшов пусть на ринг идёт
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    lihindic
    1476563841
    вонючие ромбики, как и кони на халяву тур проскакали
    Ответить
    Alexx22
    1476567549
    да если бы не "тупое" удаление игра была бы интереснее, ростов 9ром 11 гонял по полю
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    арейская
    1476585049
    После этого матча спартаковцы должны носить на руках Безбородова, так как именно он принес им победу
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    magg27
    1476591167
    Амкар должен был додавить Локо!
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    Ver
    1476591391
    Да уж...а Спартак ли выиграл?
    Ответить
    ewgen1986
    1476594822
    Сейчас спартак скажет про судейство? Пусть опять стонут что судейство косячит.
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    pik54
    1476602825
    Что, опять судьи накасячили.
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    VeniaminS
    1476653160
    Арсенал устоял!!!
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    vgarakh
    1476689146
    Выиграл Безбородов, а не Спартак.
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