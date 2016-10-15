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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Помощники:
Вячеслав Семенов (Гатчина), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор)
Резервный судья:
Игорь Панин (Дмитров)
Материалы

ЦСКА - Уфа

14.10.2016, Пятница, 19:30 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Наш Футбол, Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 10 тур ЦСКА - Уфа Молодежные команды: 5 - 0
Товарищеские матчи 2016

11 июля, понедельник 11:30 ЦСКА 1:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
11 мая, среда 17:00 Уфа 1:3 ЦСКА
14 тур
31 октября, суббота 14:30 ЦСКА 2:0 Уфа
Россия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
1 марта, вторник 17:00 Уфа 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
29 ноября, суббота 15:45 ЦСКА 5:0 Уфа
11 тур
26 октября, воскресенье 13:30 Уфа 3:3 ЦСКА
Товарищеские матчи 2014

8 июля, вторник 17:00 ЦСКА 1:1 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +628

    chempion_cska 16 октября 2016, 13:51

    ЦСКА с победой с малыми усилиями. Молодцы!

    0
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    Рейтинг: +2633

    yorgenbarenz 15 октября 2016, 09:21

    Постарел Игнашевич...Не сумел руку Кротову своими двумя оторвать.Вилков осцуэл от увиденного, и с перепугу, жёлтую Кротову показал.

    -1
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 14 октября 2016, 21:04

    Мужики можно без мата?????????? - Это спорт, а не помойка!!!!!!!!!!!

    6
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    Рейтинг: +2231

    river31 14 октября 2016, 20:57

    Опять Траоре в лоханулся...

    -1
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 14 октября 2016, 20:28

    ЦСКА - Успехов! - новый стадион - новые победы и очки! Хорошей игры!

    -1
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    Рейтинг: +2467

    Аид666 14 октября 2016, 19:03

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    П1, ТБ2.5 - lets go

    -4
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    Рейтинг: +3410

    mdu86 14 октября 2016, 11:52

    В прессе много муссируется дружба Слуцкого и Гончаренко. Надеюсь Уфа не сдаст игру, а будет честная борьба!

    1
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 13 октября 2016, 21:52

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Будет ничья

    -6
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    Рейтинг: +19

    Combat18 4 октября 2016, 18:07

    Очень надеюсь что ЦСКА не облажается с Уфой! Траоре мертвый, Слуцкий ссылко .

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