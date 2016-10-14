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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Уфа
ЦСКА - Уфа: обзор матча 14 октября 2016
ЦСКА
14.10.2016, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
18'
В. Березуцкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Уфа
Замена
А. Березуцкий
️️️️
А. Гордюшенко
90'
+1
80'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
С. Игбун
Замена
Г. Миланов
️️️️
З. Тошич
79'
73'
Травма
О. Ваньек
69'
Желтая карточка
В. Кротов
69'
Замена
О. Ваньек
️️️️
А. Засеев
Замена
Л. Траоре
️️️️
А. Ионов
66'
61'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Сысуев
Желтая карточка
З. Тошич
59'
Желтая карточка
П. Вернблум
51'
24'
Желтая карточка
И. Безденежных
ГОЛ! 1:0!
В. Березуцкий
Пас отдал
З. Тошич
18'
Желтая карточка
А. Головин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
13
Азамат Засеев
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-1-3-2
1
Чепчугов
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
10
Натхо
72
Гордюшенко
18
Тошич
10
Головин
11
Ионов
3-2-2-3
99
Лунев
4
Никитин
5
Васин
3
Аликин
89
Стоцкий
33
Сухов
13
Засеев
87
Безденежных
44
Игбун
7
Фатай
8
Сысуев
72
Гордюшенко
6
Березуцкий
6
Березуцкий
72
Гордюшенко
18
Тошич
17
Миланов
17
Миланов
18
Тошич
11
Ионов
90
Траоре
90
Траоре
11
Ионов
8
Сысуев
57
Кротов
57
Кротов
8
Сысуев
13
Засеев
90
Ваньек
90
Ваньек
13
Засеев
44
Игбун
99
Абдулавов
99
Абдулавов
44
Игбун
Остались в запасе
ЦСКА
Уфа
10
Карлос Страндберг
ПВ
35
Игорь Акинфеев
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
72
Андрей Батютин
ЛВ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
35
Игорь Акинфеев
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча ЦСКА - Уфа
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Александр Шимарыгин (Сосновый Бор)
Резервный судья:
Игорь Панин (Дмитров)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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