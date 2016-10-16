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Судьи
Главный судья:
Артем Чистяков (Азов)
Материалы

Рубин - Крылья Советов

15.10.2016, Суббота, 17:00 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 10 тур Рубин - Крылья Советов Молодежные команды: 4 - 1
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
15 мая, воскресенье 14:30 Крылья Советов 1:1 Рубин
15 тур
8 ноября, воскресенье 14:30 Рубин 2:0 Крылья Советов
Товарищеские матчи 2016

27 февраля, суббота 17:00 Крылья Советов 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
10 мая, суббота 15:15 Крылья Советов 0:4 Рубин
6 тур
25 августа, воскресенье 17:30 Рубин 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
19 мая, воскресенье 16:00 Крылья Советов 3:1 Рубин
15 тур
11 ноября, воскресенье 15:45 Рубин 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
22 тур
28 августа, воскресенье 18:45 Рубин 1:0 Крылья Советов
7 тур
1 мая, воскресенье 19:00 Крылья Советов 2:2 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
26 тур
29 октября, пятница 18:45 Крылья Советов 0:2 Рубин
12 тур
9 июля, пятница 16:30 Рубин 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
27 тур
30 октября, пятница 19:00 Рубин 4:1 Крылья Советов
13 тур
11 июля, суббота 16:30 Крылья Советов 1:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
25 октября, суббота 14:00 Рубин 3:0 Крылья Советов
12 тур
5 июля, суббота 17:00 Крылья Советов 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
27 тур
21 октября, воскресенье 15:00 Крылья Советов 3:0 Рубин
13 тур
16 июня, суббота 18:30 Рубин 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
17 тур
28 августа, понедельник 00:00 Рубин 2:1 Крылья Советов
2 тур
27 марта, понедельник 00:00 Крылья Советов 0:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Рубин 2:1 Крылья Советов
12 тур
18 июня, суббота 18:00 Крылья Советов 2:2 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
2 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 2:1 Рубин
6 тур
10 апреля, суббота 00:00 Рубин 1:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Рубин 3:1 Крылья Советов
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:0 Рубин
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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