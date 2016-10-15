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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Крылья Советов
Рубин - Крылья Советов: обзор матча 15 октября 2016
Рубин
15.10.2016, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Крылья Советов
38'
М. Канунников
52'
Р. Рочина
53'
Жонатас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Крылья Советов
88'
Замена
А. Чочиев
️️️️
С. Ткачев
Замена
М. Лестьенн
️️️️
М. Канунников
86'
82'
Желтая карточка
С. Корниленко
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
Р. Рочина
81'
80'
Желтая карточка
И. Таранов
Замена
М. Девич
️️️️
Жонатас
76'
73'
Замена
К. Паскуато
️️️️
Ш. Бато
73'
Замена
С. Божин
️️️️
А. Концедалов
ГОЛ! 3:0!
Жонатас
Пас отдал
Р. Рочина
53'
ГОЛ! 2:0!
Р. Рочина
Пас отдал
Д. Ткачук
52'
Желтая карточка
М. Бауэр
51'
43'
Желтая карточка
С. Ткачев
ГОЛ! 1:0!
М. Канунников
Пас отдал
Э. Набиуллин
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
14
Саму
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Крылья Советов
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
90
Бурлак
3
Самбрано
26
Бауэр
6
М'Вила
10
Цакташ
31
Ткачук
16
Рочина
99
Канунников
9
Жонатас
3-3-2-1
1
Лория
0
Таранов
25
Концедалов
4
Бато
33
Ятченко
15
Цаллагов
23
Родич
11
Ткачев
89
Молло
12
Корниленко
16
Рочина
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
16
Рочина
99
Канунников
17
Лестьенн
17
Лестьенн
99
Канунников
9
Жонатас
32
Девич
32
Девич
9
Жонатас
25
Концедалов
47
Божин
47
Божин
25
Концедалов
11
Ткачев
11
Чочиев
11
Чочиев
11
Ткачев
4
Бато
8
Паскуато
8
Паскуато
4
Бато
Остались в запасе
Рубин
Крылья Советов
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
14
Саму
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
14
Саму
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Павлов
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Рубин - Крылья Советов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол
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