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Судьи
Главный судья:
Владимир Москалев (Воронеж)
Материалы

Амкар-Пермь - Локомотив

15.10.2016, Суббота, 14:30 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 10 тур Амкар-Пермь - Локомотив Молодежные команды: 0 - 0
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
24 апреля, воскресенье 12:00 Амкар-Пермь 0:1 Локомотив
11 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Локомотив 3:0 Амкар-Пермь
Россия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
29 октября, четверг 19:00 Локомотив 0:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
3 мая, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 1:1 Локомотив
9 тур
28 сентября, воскресенье 16:00 Локомотив 3:1 Амкар-Пермь
Товарищеские матчи 2015

19 февраля, четверг 17:00 Локомотив 0:2 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
16 марта, воскресенье 13:30 Амкар-Пермь 0:0 Локомотив
13 тур
21 октября, понедельник 19:00 Локомотив 4:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
5 мая, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 2:4 Локомотив
13 тур
26 октября, пятница 18:30 Локомотив 1:2 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
17 тур
24 июля, воскресенье 18:45 Локомотив 4:0 Амкар-Пермь
2 тур
20 марта, воскресенье 14:15 Амкар-Пермь 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 12:00 Амкар-Пермь 1:2 Локомотив
11 тур
15 мая, суббота 14:00 Локомотив 2:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Локомотив 1:0 Амкар-Пермь
14 тур
19 июля, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2008
26 тур
26 октября, воскресенье 12:45 Амкар-Пермь 0:0 Локомотив
12 тур
6 июля, воскресенье 19:00 Локомотив 0:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
29 сентября, суббота 16:30 Амкар-Пермь 1:0 Локомотив
11 тур
20 июня, среда 19:00 Локомотив 0:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2006
29 тур
18 ноября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 1:3 Локомотив
14 тур
6 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Амкар-Пермь 3:4 Локомотив
6 тур
23 апреля, суббота 18:00 Локомотив 1:1 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2004
28 тур
30 октября, суббота 00:00 Амкар-Пермь 0:1 Локомотив
2 тур
21 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Амкар-Пермь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +551

    LokoGoGo 16 октября 2016, 10:47

    Верим в команду, но на Локо не ставим

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    Рейтинг: +504

    alex-76 15 октября 2016, 20:35

    Как выходить на матч без номинального нападающего, такого себе не позволяет даже Барса без Месси, да впрочем и с ним тоже. В атаке просто никак.....слов не подобрать.

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    Рейтинг: +2888

    absent32 15 октября 2016, 16:23

    в след за динамой поедем!!!

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    Рейтинг: +26

    World_football 15 октября 2016, 16:22

    Играют как девочки,эти локомотивцы,как будто играть не хотят,заколебали уже,Семин ,скоро уйдешь видимо...

    -1
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    Рейтинг: +1756

    за ЦСКА с 1980г 15 октября 2016, 16:02

    Лично я за клуб из глубинки.. Ростов смог и Амкар должен..

    0
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    Рейтинг: +313

    de bruyne 15 октября 2016, 15:43

    Досихпор 0 0... мда лока лока лока правильно шакира говорила

    0
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    Рейтинг: +158

    dimon2602 15 октября 2016, 13:07

    Либо 0-1 либо 0-2

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    Рейтинг: +504

    alex-76 12 октября 2016, 09:40

    Пора бл**ь уже и выиграть....((((

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    Рейтинг: +90

    WESSARION > alex-76 15 октября 2016, 08:24

    Согласен ! Всё есть , даже Палыча вернули , осталось малое вспомнить как играть , надеюсь на 0 : 2 .

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