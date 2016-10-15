Амкар-Пермь - Локомотив

Верим в команду, но на Локо не ставим
|25 тур
|24 апреля, воскресенье
|12:00
|Амкар-Пермь
|0:1
|Локомотив
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|3:0
|Амкар-Пермь
|25 тур
|24 апреля, воскресенье
|12:00
|Амкар-Пермь
|0:1
|Локомотив
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|3:0
|Амкар-Пермь
|1/8 финала
|29 октября, четверг
|19:00
|Локомотив
|0:1
|Амкар-Пермь
|26 тур
|3 мая, воскресенье
|16:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Локомотив
|9 тур
|28 сентября, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|3:1
|Амкар-Пермь
|
|19 февраля, четверг
|17:00
|Локомотив
|0:2
|Амкар-Пермь
|21 тур
|16 марта, воскресенье
|13:30
|Амкар-Пермь
|0:0
|Локомотив
|13 тур
|21 октября, понедельник
|19:00
|Локомотив
|4:0
|Амкар-Пермь
|27 тур
|5 мая, воскресенье
|16:00
|Амкар-Пермь
|2:4
|Локомотив
|13 тур
|26 октября, пятница
|18:30
|Локомотив
|1:2
|Амкар-Пермь
|17 тур
|24 июля, воскресенье
|18:45
|Локомотив
|4:0
|Амкар-Пермь
|2 тур
|20 марта, воскресенье
|14:15
|Амкар-Пермь
|1:0
|Локомотив
|25 тур
|24 октября, воскресенье
|12:00
|Амкар-Пермь
|1:2
|Локомотив
|11 тур
|15 мая, суббота
|14:00
|Локомотив
|2:0
|Амкар-Пермь
|28 тур
|8 ноября, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|1:0
|Амкар-Пермь
|14 тур
|19 июля, воскресенье
|16:00
|Амкар-Пермь
|1:1
|Локомотив
|26 тур
|26 октября, воскресенье
|12:45
|Амкар-Пермь
|0:0
|Локомотив
|12 тур
|6 июля, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|0:1
|Амкар-Пермь
|25 тур
|29 сентября, суббота
|16:30
|Амкар-Пермь
|1:0
|Локомотив
|11 тур
|20 июня, среда
|19:00
|Локомотив
|0:1
|Амкар-Пермь
|29 тур
|18 ноября, суббота
|00:00
|Амкар-Пермь
|1:3
|Локомотив
|14 тур
|6 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Амкар-Пермь
|21 тур
|28 августа, воскресенье
|17:00
|Амкар-Пермь
|3:4
|Локомотив
|6 тур
|23 апреля, суббота
|18:00
|Локомотив
|1:1
|Амкар-Пермь
|28 тур
|30 октября, суббота
|00:00
|Амкар-Пермь
|0:1
|Локомотив
|2 тур
|21 марта, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Амкар-Пермь
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14
Верим в команду, но на Локо не ставим
Играют как девочки,эти локомотивцы,как будто играть не хотят,заколебали уже,Семин ,скоро уйдешь видимо...
Лично я за клуб из глубинки.. Ростов смог и Амкар должен..
Досихпор 0 0... мда лока лока лока правильно шакира говорила
Либо 0-1 либо 0-2