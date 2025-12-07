«Локомотив» в гостевом матче разгромил «Сочи» в рамках 18 тура РПЛ, итоговый счет 4:2.

После длинной диагонали в штрафную Комличенко выиграл верх у Волкова и сбросил мяч на Батракова, который из вратарской в касание аккуратно пробил в левый угол.

Сааведра из центрального круга забросил мяч за спины защитникам, Крамарич тонко обработал его первым касанием, выскочил один на один и вторым касанием поразил правый угол ворот.

Руденко опередил Солдатенкова, убежал один на один и протолкнул мяч мимо выскочившего Дегтева.

Руденко технично принял мяч и оказавшись напротив голкипера, точно пробил в дальний угол, оформив дубль.

Воробьев с 11-метровой отметки мощно отправил мяч в левую девятку, не оставив шансов Дегтеву.

Камано, получив мяч в штрафной, воспользовался неразберихой в обороне гостей и забил. точным ударом с близкого расстояния.

