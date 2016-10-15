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Амкар-Пермь - Локомотив
Амкар-Пермь - Локомотив: обзор матча 15 октября 2016
Амкар-Пермь
15.10.2016, суббота, 14:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Локомотив
Замена
А. Салугин
️️️️
Д. Бодул
84'
82'
Желтая карточка
И. Денисов
Замена
А. Шиндер
️️️️
А. Чума
75'
Желтая карточка
Б. Идову
73'
73'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Касаев
Замена
П. Комолов
️️️️
А. Шаваев
64'
Травма
А. Шаваев
61'
52'
Желтая карточка
А. Коломейцев
43'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Д. Баринов
39'
Травма
Д. Баринов
21'
Желтая карточка
Д. Баринов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
(К)
ЛАЗ
30
Брайан Идову
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПАЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Дарко Бодул
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
18
Александр Коломейцев
АП
19
Александр Самедов
(К)
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
20
Павел Комолов
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Антон Шиндер
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-3-1-2
57
Селихов
23
Баланович
14
Джикия
3
Зайцев
30
Идову
11
Занев
5
Гол
2
Милькович
8
Шаваев
21
Чума
10
Бодул
4-2-3-1
1
Гилерме
55
Янбаев
17
Михалик
39
Пейчинович
29
Денисов
6
Баринов
27
Денисов
19
Самедов
18
Коломейцев
11
Касаев
59
Миранчук
8
Шаваев
20
Комолов
20
Комолов
8
Шаваев
21
Чума
7
Шиндер
7
Шиндер
21
Чума
10
Бодул
77
Салугин
77
Салугин
10
Бодул
11
Касаев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
11
Касаев
6
Баринов
99
Фернандеш
99
Фернандеш
6
Баринов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Локомотив
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Давид Хурцидзе
АП
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
57
Артем Галаджан
ЦФ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Давид Хурцидзе
АП
1
Дмитрий Хомич
ВР
98
Александр Будаков
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Амкар-Пермь - Локомотив
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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