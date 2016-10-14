Рамос может сменить «Реал» на «Челси». Березуцкий вывел ЦСКА на первое место. Дайджест событий дня

ЦСКА обыграл «Уфу» в РФПЛ

В матче десятого тура РФПЛ между ЦСКА и «Уфой» победу одержал действующий чемпион России благодаря единственному голу Василия Березуцкого. Благодаря этому успеху красно-синие возглавили турнирную таблицу с 21 набранным очком. Завтра сместить ЦСКА с первого места может «Спартак», если выиграет у «Ростова».

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У Мхитаряна сменится тренер

Нет, с Жозе Моуринью все в порядке. А вот сборная Армении будет готовиться к матчам с новым тренером, поскольку подал в отставку Варужан Сукиасян, возглавлявший до вчерашнего дня эту команду. Под его руководством сборная Армении проиграла три матча отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года: Дании (0:1), Польше (1:2) и Румынии (0:5). Имя нового главного тренера пока неизвестно.

Роналду получил награду за прошлый сезон Лиги чемпионов

Нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду вручили специальную награду в качестве лучшего футболиста прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов. «Я знал, что «Реал» – это сильнейший клуб в мире, но даже и подумать не мог, что превзойду Ди Стефано и Рауля», – обрадовался португалец. На его счету – 16 мячей в ЛЧ сезона-2015/16.

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«Хоть 100 матчей в ЛЧ буду пропускать – это мое дело»

Голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в очередной раз спросили, как он относится к своей длительной серии с пропущенными мячами в Лиге чемпионов. Последний раз Акинфеев уходил с поля без пропущенного гола почти десять лет назад, когда армейцы на выезде отстояли ничью 0:0 с «Арсеналом».

«Поначалу было обидно, конечно, но сейчас я безразлично отношусь ко всем этим издевкам. Люди ведь на самом деле не меня унижают своими словами, а сами себя. В той же Европе никто не считает такие серии, не злорадствует. А у нас болельщикам приятно писать гадости. Ну, дай бог им здоровья. Пусть хоть 100 матчей в Лиге чемпионов я буду пропускать! Это в любом случае мое дело», – заявил Акинфеев.

Пике признался, что он – провокатор

Центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал о том, как он любит провоцировать футболистов мадридского «Реала» ради поднятия градуса матчей. «Признаюсь, мне нравится провоцировать, нравится создавать спортивную злость и напряженность. Согласитесь, без этого футбол не так интересен людям. Если не будет соперничества «Реала» и «Барселоны», то не будет и ощущения, что этот матч очень многое решает, что это матч жизни и смерти. Хотя я стараюсь сдерживать себя, понимая, что не все воспринимается должным образом, и это может создать определенный хаос. Но нам удается понимать друг друга», – отметил Пике.

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РФС получит компенсацию за организацию товарищеских матчей сборной России

Глава РФС Виталий Мутко подвел итоги заседания совета ФИФА. По его словам, поправки в регламент по товарищеским матчам сборной России были одобрены, а за самостоятельную их организацию РФС будет выплачена компенсация.

«Никаких послаблений. Речь идет о том, что по регламенту запрещено играть, если перелет команды занимает больше пяти часов. Но мы находимся в жестких рамках. Поправки в регламенте одобрили. Полагается ли нам компенсация? Конечно, но это вопрос не ФИФА, а УЕФА как организатора европейского отбора», – рассказал министр спорта России.

Канделаки покинет «Матч ТВ»?

Генеральный продюсер и заместитель генерального директора редакции спортивного холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки может покинуть свой пост вместе со своим заместителем – Натальей Билан. Как сообщают «Новые известия», они «выполнили возложенные на них функции». Предполагается, что кандидатура Канделаки была выдвинута на пост вице-премьера правительства России по спорту.

«Челси» может купить у «Реала» Рамоса

Главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжает искать центральных защитников для своей команды. Вслед за слухами о возможном переходе Леонардо Бонуччи из «Ювентуса», сегодня стало известно, что синим интересна кандидатура защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса. При этом не уточняется, когда именно «Челси» предложит испанцу перейти в лондонский клуб – грядущей зимой или летом 2017 года.