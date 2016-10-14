В битве друзей победил Слуцкий. Что происходило в матче ЦСКА – «Уфа»

Стартовый матч 10-го тура РФПЛ завершился победой ЦСКА над «Уфой» в домашней игре. Гончаренко снова проиграл Слуцкому, уфимцы впервые с лета пропустили гол на выезде.

Несколько любопытных цифр к началу матча:

«Уфа» выиграла 3 последних гостевых игры, не пропустив в них ни гола;

последних гостевых игры, не пропустив в них ни гола; Лишь в 2 из последних 11 матчей с участием ЦСКА было забито 3 и больше мячей;

из последних 11 матчей с участием ЦСКА было забито 3 и больше мячей; ЦСКА выиграл у «Уфы» 4 матча из 5 с общей разницей 15:4 ;

; В гостях у ЦСКА «Уфа» еще не забивала ;

; Виктор Гончаренко, возглавляя «Кубань», проиграл два матча Леониду Слуцкому с общей разницей 0:10.

Текстовый онлайн матча ЦСКА – «Уфа» – 1:0

Какой загадочный твит от ЦСКА с интригующей фотографией:

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 14 октября 2016 г.

А ведь не зря интриговали. В воротах нет Акинфеева, в полузащите дебютирует Гордюшенко!

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 14 октября 2016 г.

Состав «Уфы» тоже известен.

Опа, а вот и специальный гость на матче! Узнали?

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 14 октября 2016 г.

15 минут позади, моментов нет, но есть желтая карточка.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 14 октября 2016 г.

Счет открыт: подачу с углового использовал Василий Березуцкий, точно пробив головой. 1:0 ЦСКА повел! И выиграл первый тайм.

ЦСКА едва не удвоил счет, но Траоре привычно запорол супермомент.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 14 октября 2016 г.

Самое яркое событие первых минут второго тайма:

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 14 октября 2016 г.

Виктор Гончаренко дал интервью прямо по ходу матча.

1:0, армейцы выиграли не самый простой матч.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 14 октября 2016 г.

ЦСКА набирает 21 очко и временно выходит на первое место в РФПЛ. Завтра «Спартак» может вернуть его, если обыграет «Ростов».