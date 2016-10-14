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    • В битве друзей победил Слуцкий. Что происходило в матче ЦСКА – «Уфа»

    В битве друзей победил Слуцкий. Что происходило в матче ЦСКА – «Уфа»


    4.8
    Голосов: 5
    14.10.2016 19:20
    Стартовый матч 10-го тура РФПЛ завершился победой ЦСКА над «Уфой» в домашней игре. Гончаренко снова проиграл Слуцкому, уфимцы впервые с лета пропустили гол на выезде.

    Несколько любопытных цифр к началу матча:

    • «Уфа» выиграла 3 последних гостевых игры, не пропустив в них ни гола;
    • Лишь в 2 из последних 11 матчей с участием ЦСКА было забито 3 и больше мячей;
    • ЦСКА выиграл у «Уфы» 4 матча из 5 с общей разницей 15:4;
    • В гостях у ЦСКА «Уфа» еще не забивала;
    • Виктор Гончаренко, возглавляя «Кубань», проиграл два матча Леониду Слуцкому с общей разницей 0:10.

    Текстовый онлайн матча ЦСКА – «Уфа» – 1:0

    Какой загадочный твит от ЦСКА с интригующей фотографией:

    А ведь не зря интриговали. В воротах нет Акинфеева, в полузащите дебютирует Гордюшенко!

    Состав «Уфы» тоже известен.

    Опа, а вот и специальный гость на матче! Узнали?

    15 минут позади, моментов нет, но есть желтая карточка.

    Счет открыт: подачу с углового использовал Василий Березуцкий, точно пробив головой. 1:0 ЦСКА повел! И выиграл первый тайм.

    ЦСКА едва не удвоил счет, но Траоре привычно запорол супермомент.

    Самое яркое событие первых минут второго тайма:

    Виктор Гончаренко дал интервью прямо по ходу матча.

    1:0, армейцы выиграли не самый простой матч.

    ЦСКА набирает 21 очко и временно выходит на первое место в РФПЛ. Завтра «Спартак» может вернуть его, если обыграет «Ростов».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ЦСКА
    Рейтинг: 4.8 Голосов: 5
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    Комментарии (5)
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    Kugal
    1476462057
    Интересно, посмотрим !
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    84aivengo
    1476470708
    ответьте мне кто-нибудь-зачем траоре был нужен монако и для чего понадобился цска?
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    Strig
    1476504061
    Гинеконерам - ПОЗОР!
    Ответить
    pik54
    1476518745
    Матч смотрелся, Уе малость не везло.
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