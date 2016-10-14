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    Место в воротах ЦСКА на матч с «Уфой» займет Чепчугов. Гордюшенко дебютирует в РФПЛ

    Стали известены стартовые составы на матч 10-го тура чемпионата России, в рамках которого ЦСКА в Москве сыграет против «Уфы». Место в воротах армейцев занял Сергей Чепчугов, а на острие атаки с первых минут появится Алексей Ионов. Также стоит отметить, что Астемир Гордюшенко впервые появится в матчах Премьер-лиги в стартовом составе.

    ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Гордюшенко, Вернблум, Тошич, Натхо, Головин, Ионов.

    Запасные: Акинфеев, А. Березуцкий, Набабкин, Миланов, Страндберг, Траоре.

    «Уфа»: Лунев, Стоцкий, Аликин, Васин, Никитин, Сухов, Засеев, Сысуев, Безденежных, Игбун, Фатаи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2016 18:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 14 октября 2016, 19:02

      От души болею за Уфу! Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Romario Cortez 14 октября 2016, 18:46

      и зачем они Траоре купили

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Romario Cortez 14 октября 2016, 19:05

      Аренда рак!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Путлер3 14 октября 2016, 18:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ясно все. Обо всем уже договорено.

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +100

      ROTOROVEC 14 октября 2016, 18:30

      Васю Березуцкого надо было "на острие атаки" ставить

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 14 октября 2016, 18:29

      Эксперимент не вышел - сразу стали все хмрурые.

      -1
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