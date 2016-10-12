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    • Крыша за 400 миллионов. Как будет выглядеть обновленный стадион «Реала»

    Крыша за 400 миллионов. Как будет выглядеть обновленный стадион «Реала»


    4.1
    Голосов: 9
    12.10.2016 12:02
    «Реал» задумал долгожданную реконструкцию легендарного «Сантьяго Бернабеу». Одна новая крыша обойдется Флорентино Пересу почти в 400 млн евро. «Бомбардир» показывает, как красавец «Бернабеу» будет выглядеть через три с половиной года.

    По словам Флорентино Переса, «Сантьяго Бернабеу» через пару лет может обзавестись еще и именем спонсора, как это происходит во всем мире. Реконструкция начнется летом грядущего года и подарит стадиону новую раздвижную крышу, которая будет призвана уберечь игроков и болельщиков от дождя, если тот случится во время игры. Впрочем, для Мадрида это не особо принципиально – дожди тут идут реже, чем, скажем, в Лондоне. Ночью обновленный «Бернабеу» будет выглядеть вот так:

    План сверху:

    И еще один завораживающий ночной план:

    При дневном свете:

    В 2020-м году вы сможете посмотреть на игру «Реала» из такой комнаты в отеле:

    Ну а перед этим – погулять около самого красавца «Сантьяго Бернабеу». Или «Абу-Даби Сантьяго Бернабеу».

    Внутри это больше похоже на аэропорт:

    Такому позавидует даже Галицкий:

    Терраса, откуда можно будет смотреть футбол:

    Вместимость стадиона останется прежней – 80000 человек. Представляем, как там будут болеть.

    «Спасибо за дом». Семь вещей, делающие стадион ЦСКА крутым

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: L35
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 9
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    Комментарии (15)
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    Тим2015
    1476272074
    красиво
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    Шаен
    1476275259
    400милионов... фуу. Да за такие деньги у нас в россии разве что навес из шифера натянут по быстрому!)))
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    Kulimen
    1476276665
    Круто, не представляю какой стадион в Питере должен быть раз туда столько денег всадили.
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    a-rakhmatov
    1476276900
    Круто, а вот трепло Мутко говорил, что в Краснодаре самый лучший стадион в Европе....получается как в пословице "дурак думкой богатеет"
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    343443
    1476276944
    Да за такие деньги у нас в россии разве что навес из шифера натянут по быстрому!)))
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    zigbert
    1476277102
    Красавчик,что тут скажешь.
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    mihail1980
    1476286184
    божественный стадион.а у нас такие деньги могут только быстро украсть и про строительство и речи не будет.
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    valexa
    1476293755
    Ну стадион Колизей за 20 мил. частное вложение, без всякого и за так. Галицкий БРАВО.
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    KB_Krasnogorsk
    1476307630
    Gracio:)
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    Benifacto
    1477255537
    зачотненько
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