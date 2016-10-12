Сборная России опустится ниже 50-го места в рейтинге ФИФА. Промес может не сыграть с «Ростовом». Дайджест событий дня

«Зенит» намерен удержать Витселя. Или продать его подороже

«Зенит» готов сделать предложение о продлении действующего контракта бельгийцу Акселю Витселю. Текущее соглашение рассчитано до лета 2017 года, и, согласно правилам ФИФА, вскоре футболист может вести переговоры с любым клубом, не извещая о своих планах нынешнего работодателя.

Руководство клуба из Санкт-Петербурга вряд ли рассчитывает бесплатно терять своего игрока, за которым прошедшим летом была открыта настоящая охота. Наиболее активно в этом плане себя проявил «Ювентус», который до последних минут трансферного окна пытался заполучить игрока сборной Бельгии.

Кроос продлил контракт с «Реалом» и будет зарабатывать 20 миллионов в год

«Реал» объявил о продлении контракта с полузащитником Тони Кроосом. 26-летний хавбек заключил с мадридском клубом соглашение до лета 2022 года. По новому контракту Кроос будет зарабатывать около 20 миллионов евро за сезон, что позволяет ему стать самым высокооплачиваемым немецким футболистом в истории.

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Салугин рассказал, как Карвальо приходил на взвешивание с гамбургером

– Видели Гинера в ярости?

– Хотите, чтобы я раскрыл все тайны, а Леннорович меня в ЦСКА обратно не взял? Если честно, не помню его в ярости. Я играл в основе, когда были победы и один позитив. Был даже момент, когда 3-4 месяца Газзаев нас не взвешивал. Сказал, что всем парням доверяет на сто процентов.

– Карвальо тоже не взвешивался?

– Карвальо так играл, что было без разницы, в каком он весе. Вы бы видели, каким он возвращался из Бразилии! Не сказать, что Карвальо много ел, просто любил фастфуд, в «Макдональдс» походить. Однажды была интересная история. Взвешивание перед тренировкой в динамовском манеже, он приходит веселый, с гамбургером. Причем за каждые 100 грамм лишнего веса штраф – 100 долларов. Карвальо улыбнулся и встал на весы прямо в куртке и с гамбургером в руке.

В новом рейтинге ФИФА сборная России опустится ниже 50-го места

Сборная России в обновленном рейтинге ФИФА, который официально будет представлен 20 октября, займет самое низкое место в своей истории. По ориентировочным данным, российская команда займет 52-е место, пропустив вперед себя сборные таких стран, как Конго, Албания, Узбекистан, Иран и Тунис.

Таким образом, Россия впервые в своей истории опустится ниже 50-й строчки в рейтинге ФИФА. Ранее худшим результатом было 40-е место в 1998 году.

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Месси вернулся к полноценным тренировкам

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси провел тренировку в общей группе каталонской команды. Напомним, что аргентинский форвард получил травму в матче чемпионата Испании против «Атлетико», из-за которой пропустил три недели.

Депутат Госдумы не верит в победу сборной на ЧМ

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что в обновленном рейтинге ФИФА национальная команда займет самое низкое место в своей истории.

«Российский футбол идет вниз. Предыдущее поколение уже уходит, а молодежи, способной бороться на равных с другими сборными, у нас нет. Проблемы у нас серьезные, поэтому их нужно решать начиная с детско-юношеского футбола. У нас есть совместная программа с немецким футбольным союзом по подготовке детей от 9 до 14 лет.

Необходимо как можно быстрее внедрять ее в жизнь. Думаю, через 6-8 лет она принесет первые плоды. Сейчас можно забыть о победе на домашнем чемпионате мира. Очень жаль Станислава Черчесова. Он хороший мужик, но сделать ничего не сможет», — сказал Лебедев.

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Промес рискует пропустить матч с «Ростовом»

Участие полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в матче 10-го тура чемпионата России против «Ростова» находится под вопросом. Сегодня Промес прошел медицинское обследование, которое выявило у него сильный ушиб левой стопы. Сообщается, что решение об участии хавбека в матче с «Ростовом» будет принято накануне или в день игры.

Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» пройдет 15 октября на стадионе «Открытие Арена».

Марко Девич не верит в то, что Еременко употреблял наркотики

Нападающий «Рубина» Марко Девич уверен, что 30-дневная дисквалификация хавбека ЦСКА Романа Еременко не может быть связана с употреблением финном наркотиков.

«Хочу созвониться с ним, не верю, что он мог употреблять наркотики. Я Ерему хорошо знаю. В одном доме в Казани жили. Очень хороший, классный игрок. Он такой, что может играть через боль, на уколах. Может, попросил, чтобы ему вкололи что-то, а там не знали, что оно подпадает под запрет? Нельзя такого писать про наркотики – мне даже стыдно подумать об этом! Уверен, что ничего подобного просто не может быть», – сказал Девич.

На матч открытия «Лужников» в Москву приедет Бразилия или Аргентина

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о предстоящих товарищеских матчах сборной России: «В марте хотим открыть стадион в Сочи игрой сборной России. У сборной Турции теперь обязательство приехать к нам. Хорваты готовы с нами играть. Хотелось бы открыть «Лужники» матчем со сборной Бразилии или Аргентины«, – сказал Мутко.