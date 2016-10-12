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    Сборная России в новом рейтинге ФИФА опустится ниже 50-го места

    Сборная России в обновленном рейтинге ФИФА, который официально будет представлен 20 октября, займет самое низкое место в своей истории.

    По ориентировочным данным, российская команда займет 52-е место, пропустив вперед себя сборные таких стран, как Конго, Албания, Узбекистан, Иран и Тунис.

    Таким образом, Россия впервые в своей истории опустится ниже 50-й строчки в рейтинге ФИФА. Ранее худшим результатом было 40-е место в 1998 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2016 14:06
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1126

      richi 12 октября 2016, 19:37

      В прошлый раз лидером был Бышовец, теперь Черчесов. Впрочем в з.а.д.н.ц.у забрались в том числе и благодаря Слуцкому.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 октября 2016, 15:54

      Можем, когда захотят) Это еще не предел.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 октября 2016, 15:43

      Очень жаль, что футбол у нас на таком плачевном уровне......это заслуга прежде всего президента РФС господина Мутко....

      6
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      Рейтинг: +767

      товрос 12 октября 2016, 15:42

      срочно нужно выигрывать чемпионат мира!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 октября 2016, 15:35

      Видимо, по мутковской "Стратегии-2030", чтобы войти в десятку, надо сначала выпасть из сотни.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 12 октября 2016, 15:33

      Слабовато для огромной страны!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > VeniaminS 12 октября 2016, 15:35

      а китайцы на каком?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1141

      Andrew01 12 октября 2016, 15:25

      Это еще не самое худшее место скоро еще ниже будем.... анти рекорды на века ставим сейчас, Игорёк в ЛЧ, сборная самое низкое место в истории нашей страны....

      -1
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > Andrew01 12 октября 2016, 15:37

      А причем здесь ЛЧ. Речь идет о рейтинге сборной. Если какая либо команда не играла в ЛЧ и в ближайшее время не будет там играть (например Спартак), то это означает, что вратарь этой команды установит вечный рекорд ЛЧ - останется сухим навсегда? Так тебя надо понимать? А уровень сборной - это уровень футбола в стране, т.к. клубы на плаву за счет легионеров.

      0
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      Рейтинг: +1141

      Andrew01 > kanav67 13 октября 2016, 14:50

      Если он не сыграет, то и в рекордсмены не попадет.... я имел ввиду общий упадок качества футболистов в страде, действительно все держится на легионерах, российские игроки не хотят напрягаться зарплату все равно платят, лимит убивает у них желание развиваться.....

      0
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 12 октября 2016, 14:49

      вот оно истинное место наше )))))

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 октября 2016, 14:19

      Бредовый рейтинг... То же самое было с Францией, когда они катали товарняки, то из 10 выпали и занимали место в районе 20-го или 25-го... Надо как-то для хозяек чемпионатов учитывать этот момент с товарняками и рейтингом. Т.к. это скажется на жеребьёвке следующего ЧЕ... Где наши будут заходить уже не с первой-второй корзины, а с третьей-четвёртой, что сулит нашим большие неприятности при отборе и топовые сборные в группе...

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > ivanthebest 12 октября 2016, 14:24

      Товарняки надо выигрывать.
      Сборная России всегда была Чемпионом по товарнякам.
      А, если и товарняки начали сливать, страшно подумать, чего ждать от сборной на ЧМ.

      3
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq > ivanthebest 12 октября 2016, 14:30

      а нашим что ТОПы,что ..опы(не ТОПы),им все одно,три игры и домой...
      пусть жестко ,но факт..
      если сильные команды попадутся,то они хоть собирутся да хорошо сыграют ,ну или мы им все простим ,сказав ну это же крутая команда,она выше рейтингом,и она нам не по зубам..

      3
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      Рейтинг: +2269

      dyema > ivanthebest 12 октября 2016, 14:49

      Да уж скорее с 5-6-ой к тому времени(((

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > DIDI 23 12 октября 2016, 15:55

      Дело не в этом... Для особо умных объясняю. По нынешней политике ФИФА, хоть ты вкатывай топ-команды в товарняках со счётом 10-0 без разницы, рейтинг у тебя будет падать, т.к. ты не принимаешь участия в офиц. матчах и этим рейтинговым очкам просто не откуда браться... Франция перед евро почти всех вкатывала, бразилы перед ЧМ тоже скольких вкатали.... И где что те что те были? В районе 20-го места...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Atoniq 12 октября 2016, 15:56

      Особо умный? Речь вообще-то про квалифайвы, на ЧЕ ещё нужно отобраться, прежде чем слить 3 игры... И уж лучше слить 3 игры в финальном турнире, чем вообще туда не попасть...

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      Рейтинг: +281

      nem00700 12 октября 2016, 14:16

      Конго

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > nem00700 12 октября 2016, 14:29

      Конго рулит!

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