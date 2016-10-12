Сборная России в новом рейтинге ФИФА опустится ниже 50-го места

Сборная России в обновленном рейтинге ФИФА, который официально будет представлен 20 октября, займет самое низкое место в своей истории.

По ориентировочным данным, российская команда займет 52-е место, пропустив вперед себя сборные таких стран, как Конго, Албания, Узбекистан, Иран и Тунис.

Таким образом, Россия впервые в своей истории опустится ниже 50-й строчки в рейтинге ФИФА. Ранее худшим результатом было 40-е место в 1998 году.