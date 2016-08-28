Акинфеев стал рекордсменом ЦСКА. Ерохин вызван в сборную. Дайджест событий дня

Акинфеев установил личный и клубный рекорд ЦСКА по количеству «сухих» вторых таймов

В матче 5-го тура РФПЛ ЦСКА в гостях сумел взять верх над «Томью», одержав победу с минимальным счетом 1:0. Отметим, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев не пропускает голов во вторых таймах в 12-ти встречах подряд, что является не только личным рекордом вратаря, но и лучшим клубным достижением. В нынешнем сезоне Акинфеев провел за ЦСКА в РФПЛ пять матчей, в которых пропустил один гол.

Дзагоев проведет в сборной России целый сбор, Фернандес отправится на один день

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о серьезности травм защитника Марио Фернандеса и полузащитника Алана Дзагоева, получивших повреждения во время матча 5-го тура РФПЛ против «Томи» (1:0). «Алан отправится завтра на сбор национальной команды. Врачи сборной примут решение. У Фернандеса травма серьезнее. Он, насколько я знаю, поедет на сбор национальной команды, но только на один день», – сказал Керимов.

Райола: «Зидан хотел видеть Погба в «Реале»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заявил, что этим летом главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хотел заполучить его клиента в свою команду. «Зидан хотел видеть Погба в «Реале», как еще пять-шесть клубов. Для меня «Манчестер Юнайтед» сильнее, потому что там есть мой игрок. «Реал» – нет. Моуринью планировал приобрести Поля в «Челси» в прошлом году, но тогда было не время», – сказал Райола.

Дзадза стал игроком «Вест Хэма»

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза стал игроком «Вест Хэма». Как сообщает официальный сайт английского клуба, форвард перешел в свой новый клуб на правах аренды за 5 миллионов евро с опцией выкупа за 20 миллионов, если игрок проведет определенное количество матчей. Еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. В нынешнем сезоне Дзадза не принимал участия в матчах Серии А в составе «Ювентуса». В прошлом – забил пять голов в 19-ти встречах.

Таблица летних трансферов АПЛ

Рэшфорд стал первым тинейджером, забившим под руководством Моуринью

В матче 3-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях добился победы над «Халл Сити» со счетом 1:0. Три очка «красным дьяволам» принес гол Маркуса Рэшфорда. Отметим, что 18-летний англичанин стал первым тинейджером, который отметился забитым мячом под руководством Жозе Моуринью.

Ерохин вызван в сборную России

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин получил вызов в сборную России. В скором времени игрок присоединится к команде Станислава Черчесова. Отметим, в этом сезоне Ерохин провел четыре матча в Премьер-лиге и три – в Лиге чемпионов. В этих поединках хавбек забил два мяча и сделал три голевые передачи.

Дост сменил «Вольфсбург» на «Спортинг»

Нападающий «Вольфсбурга» Бас Дост перешел в лиссабонский «Спортинг». Как сообщает официальный сайт португальского клуба, форвард подписал со своей новой командой контракт, рассчитанный на четыре года. Сумма сделки не разглашается, однако, по информации СМИ, за переход игрока «львы» заплатили 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне Дост провел за «Вольфсбург» в Бундеслиге один матч, в котором сделал голевую передачу.

РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Краснодар», «Ростов» проиграл «Тереку»

В матче 5-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» в гостях не сумел добиться победы над «Уралом», пропустив гол на последних минутах игры – 1:1. «Ростов» проиграл «Тереку» на выезде со счетом 2:1. С тем же результатом «Локомотив» с Юрием Семиным на посту главного тренера обыграл «Краснодар».

Ключевые моменты 5-го тура РФПЛ