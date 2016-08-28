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Главный судья:
Роман Галимов (Улан-Удэ)
Помощники:
Дмитрий Чельцов (Москва), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Алексей Спирин (Москва)
Материалы

Урал - Арсенал

28.08.2016, Воскресенье, 17:00 мск Екатеринбург, стадион СКБ-Банк Арена - Уралмаш Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 5 тур Урал - Арсенал
Товарищеские матчи 2015

25 февраля, среда 17:00 Урал 1:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
29 ноября, суббота 13:30 Арсенал 1:2 Урал
11 тур
24 октября, пятница 17:00 Урал 1:0 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +1022

    Joko21 28 августа 2016, 18:52

    Бомбардир! Разберитесь пожалуйста с составом команд! Хотя бы полный размещайте, раз не ведете текстовую трансляцию. Ну что ж такое?

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    Рейтинг: +1024

    Нас Много 28 августа 2016, 17:12

    Я сейчас в Крыму, причём на Юго-Востоке. Так вот уроды, эксплуатирующие этот сайт, мне сообщают, что трансляция матчей недоступна для моей страны. А ваша, господа, страна где?

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    Рейтинг: +796

    Бестолковый > Нас Много 28 августа 2016, 18:40

    Гав-гав

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    Рейтинг: +1024

    Нас Много > Бестолковый 28 августа 2016, 18:42

    Ах ты сучонок...

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    Рейтинг: -14

    pfc--cska > Нас Много 28 августа 2016, 18:56

    Ты даун, это сайт нтв трансляции предоставляет.

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