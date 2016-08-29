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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Помощники:
Андрей Глот (Ярославль), Владислав Назаров (Невинномысск)
Инспектор:
Станислав Сухина (Малаховка)
Материалы

Томь - ЦСКА

27.08.2016, Суббота, 15:30 мск Томск, стадион Труд Россия. Премьер-лига, 5 тур Томь - ЦСКА Молодежные команды: 1 - 3
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 15:45 ЦСКА 2:0 Томь
6 тур
24 августа, суббота 16:00 Томь 1:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
26 сентября, среда 16:30 Томь 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
20 августа, суббота 18:00 ЦСКА 3:0 Томь
6 тур
24 апреля, воскресенье 12:15 Томь 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
22 тур
26 сентября, воскресенье 13:30 Томь 0:3 ЦСКА
8 тур
2 мая, воскресенье 14:00 ЦСКА 3:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2009
16 тур
1 августа, суббота 13:30 Томь 2:3 ЦСКА
2 тур
23 марта, понедельник 19:00 ЦСКА 0:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
27 сентября, суббота 19:30 ЦСКА 2:1 Томь
9 тур
7 мая, среда 16:00 Томь 0:0 ЦСКА
Россия. Кубок (2007/2008)
1/2 финала
16 апреля, среда 19:00 ЦСКА 2:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
27 тур
20 октября, суббота 16:00 Томь 0:1 ЦСКА
13 тур
16 июня, суббота 14:30 ЦСКА 0:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Томь 0:1 ЦСКА
4 тур
8 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Томь
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
24 июля, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:0 Томь
2 тур
20 марта, воскресенье 14:00 Томь 0:0 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +628

    chempion_cska 28 августа 2016, 15:30

    ЦСКА одержала важную победу на выезде!

    0
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    Рейтинг: +320

    ваавва 28 августа 2016, 10:25

    Такая ущербная игра ЦСКА аж противно смотреть

    -2
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    Рейтинг: +9416

    ufos73 27 августа 2016, 17:28

    Очередный никчемный отскок, с грандом российского футбола 0)))

    -1
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    Рейтинг: +25

    WSerGW > ufos73 27 августа 2016, 18:33

    Согласен

    -3
    Ответить
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    Рейтинг: +49

    Kuhonnik 27 августа 2016, 17:24

    С Байером эти фокусы не пройдут

    0
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    Рейтинг: +371

    ASG 27 августа 2016, 17:15

    Дзагоев умница, пора ему в европу.

    1
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    Рейтинг: -12

    Алания ни кому продавал 27 августа 2016, 17:02

    1.1 будет

    -3
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    Рейтинг: +2141

    diadushka 27 августа 2016, 16:43

    фины забили

    0
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    Рейтинг: +504

    alex-76 27 августа 2016, 16:32

    Удачи Томску!

    -1
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    Рейтинг: +1022

    Joko21 27 августа 2016, 16:19

    У Томи 2 состава набирается в команде.

    1
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    Рейтинг: -243

    Rzn_za_cska 27 августа 2016, 16:19

    ДьякоВ человек вынос
    Все касания мяча вынос куда долетит

    1
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