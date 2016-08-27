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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - ЦСКА
Томь - ЦСКА: обзор матча 27 августа 2016
Томь
27.08.2016, суббота, 15:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
54'
Р. Еременко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - ЦСКА
Красная карточка
А. Пугин
90'
+3
Замена
А. Касьян
️️️️
Э. Бикфалви
81'
77'
Желтая карточка
А. Дзагоев
75'
Замена
Б. Натхо
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
М. Тишкин
72'
68'
Желтая карточка
Г. Щенников
Замена
А. Попов
️️️️
К. Комбаров
68'
Замена
К. Ковальчук
️️️️
Л. Дроппа
68'
54'
ГОЛ! 0:1!
Р. Еременко
46'
Замена
К. Страндберг
️️️️
Г. Миланов
37'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
М. Фернандес
36'
Травма
М. Фернандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Антон Коченков
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
(К)
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛВ
44
Максим Тишкин
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
6
Лукаш Дроппа
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
26
Роман Еременко
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
17
Георгий Миланов
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
4-1-1-3-1
1
Коченков
26
Бордачев
66
Пульич
0
Дьяков
9
Комбаров
44
Тишкин
92
Чуперка
17
Пугин
10
Бикфалви
6
Дроппа
22
Самодин
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
19
Вернблум
66
Дзагоев
17
Миланов
26
Еременко
10
Головин
11
Ионов
6
Дроппа
8
Ковальчук
8
Ковальчук
6
Дроппа
9
Комбаров
18
Попов
18
Попов
9
Комбаров
10
Бикфалви
19
Касьян
19
Касьян
10
Бикфалви
17
Миланов
10
Страндберг
10
Страндберг
17
Миланов
6
Фернандес
6
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Фернандес
11
Ионов
10
Натхо
10
Натхо
11
Ионов
Остались в запасе
Томь
ЦСКА
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Алексей Солосин
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Алексей Солосин
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Томь - ЦСКА
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Ярославль)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Инспектор:
Станислав Сухина (Малаховка)
Стадион:
Труд
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