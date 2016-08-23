«Краснодар» продал героя Евро-2016. Месси покинет «Барселону» через пару лет. Дайджест событий дня

Через два года Месси отправится доигрывать на родину

Руководство «Ньюэллс Олд Бойз» уведомило прессу, что через пару лет состав клуба пополнится нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Сообщается, что футболист дал свое принципиальное согласие на возвращение в Аргентину после ЧМ-2018. «Думаю, мы сможем наслаждаться игрой Месси у нас здесь», – уже светится от радости президент «Ньюэллс Олд Бойз» Кристиан Д'Амико.

Цифра дня. Когда Месси уедет в Аргентину

Матч Россия – Гана на новой арене ЦСКА не состоится

Товарищеский матч между сборными России и Ганы изначально мог пройти на новом стадионе армейцев, как ранее заявлял глава РФС Виталий Мутко, однако обе команды сыграют на «Локомотиве». Выбор в пользу стадиона в Черкизово обусловлен оптимальным состоянием его газона для проведения матчей самого высокого уровня. Встреча состоится 6 сентября.

Гончаренко ждут в болгарском чемпионате

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко может продолжить карьеру в софийском ЦСКА. Как сообщает болгарская пресса, руководство этого клуба очень заинтересовано в приглашении белорусского специалиста на должность главного тренера. На днях СМИ уже сообщали о возможной отставке с поста тренера «Уфы», однако эта информация была опровергнута генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

Гвардиола и Харт поговорили на повышенных тонах

На сегодняшней тренировке «Манчестер Сити» голкипер Джо Харт и главный тренер Хосеп Гвардиола вступили в словесную перепалку, причем так и неясно, чем же в итоге завершился их поединок. Ходят слухи о конфликте между игроком и тренером, поскольку Гвардиола не рассматривает Харта основным голкипером команды и не собирается препятствовать уходу Харта из клуба в случае желания самого голкипера.

Замена Харту – уже в Манчестере

Вместо Харта основным голкипером «Манчестер Сити» станет чилиец Клаудио Браво, который пока еще принадлежит «Барселоне». Сегодня вратарь прилетел в Англию, чтобы завершить свой переход в «Сити». Стороны уже достигли договоренности о трансфере, официально о котором будет объявлено в четверг, 25 августа.

Не только ляпы. Почему на самом деле Гвардиола избавляется от Харта

Школам и больницам деньги вернет бывший подрядчик «Зенит-Арены»

Бюджет Санкт-Петербурга будет пополнен из-за штрафа бывшего подрядчика нового стадиона «Зенита» – «Инжтрансстрой-СПб» за невыполнение контрактных обязательств. Планируется, что именно эти средства будут использованы для строительства и поддержания социальных объектов – тех, чье финансирование было сокращено согласно перераспределению средств для возведения зенитовской арены.

Почему стадион в Питере – самое стыдное, что есть в русском футболе

«Мордовия» не смогла оплатить перелет команды на игру ФНЛ

Журналист Игорь Рабинер рассказал о серьезных финансовых проблемах у саранской «Мордовии». По его словам, футболисты с приключениями добирались в Новосибирск на матч седьмого тура ФНЛ против «Сибири» (0:1). «Будни российского футбола. ФК «Мордовия» из-за отсутствия денег не смог выкупить билеты на рейсовый самолет до Новосибирска (!) и чудом добрался туда на стареньком чартере Ан-24 1973 года выпуска (мой ровесник), принадлежащем администрации республики. Летели 11 часов с двумя дозаправками в Екатеринбурге и Омске. В 2 часа ночи добрались, в 12.30 – уже игра», – написал Рабинер на своей странице в Facebook.

«Краснодар» лишился основного защитника

Защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон перешел в английский «Фулхэма». Клубы договорились о трансфере исландского футболиста, однако подробности контракта, как и сумма сделки, пока неизвестны. Напомним, Сигурдссон вместе со сборной Исландии добрался до четвертьфинала Евро-2016, а сам футболист еще и отметился голом в ворота команды Англии.

Почему «Краснодар» может стать чемпионом России уже в нынешнем сезоне