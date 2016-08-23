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    Газизов: «Гончаренко продолжает готовить «Уфу» к следующим матчам»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что наставник Виктор Гончаренко не собирается покидать клуб и продолжает готовить уфимцев к ближайшим поединкам РФПЛ. Сегодня появилась информация, что белорусский специалист может быть уволен со своего поста по причине неудачного старта сезона. Кроме того, СМИ сообщили о вероятном назначении Гончаренко в софийский ЦСКА.

    «Это какая-то «утка». Мы не в курсе. Гончаренко продолжает готовить команду к следующим матчам.

    Не хотел бы говорить по старту сезона. Начало чемпионата, всякое бывает. Я вижу, что у команды есть прорыв в игре, а очки придут», – сказал Газизов.

    Источник: Р-Спорт

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    23.08.2016 18:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 августа 2016, 20:48

      Если уволят, то может в Локомотиве всплыть

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