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    Цифра дня. Когда Месси уедет в Аргентину


    3.5
    Голосов: 6
    23.08.2016 16:00
    Слухи о будущем Лионеля Месси регулярно сотрясают Интернет, как только в «Барсе» идет что-то не так. Недавно Месси выиграл первый трофей в качестве капитана, но возможный уход аргентинца до сих пор обсуждают все вокруг.

    В общем, Месси может вернуться на родину и поиграть за один из аргентинских клубов, причем о таком возможном развитии событий мы уже неоднократно слышали. Если переход и состоится, то не сейчас, однако в СМИ все представляют так, будто уход аргентинца из «Барселоны» – вопрос решенный. Вот, что будет, если стороны согласуют этот вопрос:

    На данный момент на счету Месси 456 голов в 563 матчах за «Барселону». В составе сборной Аргентины он забил 55 голов в 113 играх.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: golazoargentino.com
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 6
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +92

      Morata29 24 августа 2016, 22:11

      Стоит признать.. эти два последних сезона будут очень важны в карьере игрока

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 23 августа 2016, 20:02

      всё уже решено)))) как всегда в футболе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 23 августа 2016, 18:38

      Красава

      0
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