Цифра дня. Когда Месси уедет в Аргентину

Слухи о будущем Лионеля Месси регулярно сотрясают Интернет, как только в «Барсе» идет что-то не так. Недавно Месси выиграл первый трофей в качестве капитана, но возможный уход аргентинца до сих пор обсуждают все вокруг.

В общем, Месси может вернуться на родину и поиграть за один из аргентинских клубов, причем о таком возможном развитии событий мы уже неоднократно слышали. Если переход и состоится, то не сейчас, однако в СМИ все представляют так, будто уход аргентинца из «Барселоны» – вопрос решенный. Вот, что будет, если стороны согласуют этот вопрос:

На данный момент на счету Месси 456 голов в 563 матчах за «Барселону». В составе сборной Аргентины он забил 55 голов в 113 играх.