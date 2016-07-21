Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Мамаев извинился. Претендентов на место тренера сборной четверо. Дайджест событий дня

Мамаев извинился. Претендентов на место тренера сборной четверо. Дайджест событий дня

Мамаев принес извинения болельщикам

Несмотря на все предыдущие заявления, Павел все-таки решил извиниться и за выступление на Евро, и за выходку в Монте-Карло. Сделал он это посредством письма, опубликованного на одном из популярных спортивных сайтов. Полузащитник уверяет, что его неправильно поняли и обещает в будущем дарить нам больше положительных эмоций. Лишь бы не в виде трешовых фотографий с очередных гуляний.

Поколение «Ж». Почему Мамаев вышел сухим из воды

Мутко выбирает тренера сборной из четырех кандидатур

Как многократно говорилось ранее, это Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак. Об этом сегодня сообщил вице-президент РФС Никита Симонян.

No Cherch in the wild. Почему Черчесову нельзя тренировать сборную России

Соперником «Спаратака» в Лиге Европы станет АЕК

Только не греческий, а кипрский. Он сегодня одолел «Клифтонвилл» из Северной Ирландии со счетом 2:0, что при минимальной победе в первой встрече легко выводил клуб в третий квалификационный раунд турнира. Первый матч уже 28 июля и пройдет он в Ларнаке.

Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

Сонг договорился с «Рубином» о контракте

Официально соглашение подписано не было, но это лишь формальность. Алекс уже фактически игрок казанцев. Сегодня он много общался с прессой и новыми одноклубниками. Африканец следил за «Рубином» и верит в дальнейшие успехи команды. Информация о деталях сделки пока что не разглашается.

«Рубину» запретили регистрировать новичков

И после прекрасной новости, как и положено, следует ужасная. Для фанатов казанского клуба, разумеется. Не успели «рубиновые» привезти именитого новичка, как тут же последовали санкции со стороны РФС. Дело в том, что клуб задолжал зарплаты Георгиеву, Шарипову, Муллину и Фильцову. Пока задолженность не будет погашена, клуб не сможет официально регистрировать новичков для участия в РФПЛ.

Кержаков подписал контракт с «Зенитом»

К этому все и шло. Мирча Луческу не раз хвалил легенду клуба в прессе и выражал всяческое доверие. Подписание контракта было лишь формальностью, которая сегодня разрешилась. Соглашение подписано на один год.

Легенда вчерашнего дня. Какую роль «Зенит» готовит для Кержакова?

Гетце вернулся в «Боруссию»

Цена вопроса – 26 миллионов евро. Контракт подписан на четыре года. Но главное, что Марио извинился за переход в «Баварию» и намерен вернуть доверие болельщиков яркой игрой. Пока же дортмундцы не могут принять воспитанника, считая его предателем.

Цитата дня. Гетце божится, что не уйдет в «Баварию» снова

Лопетеги – новый главный тренер сборной Испании

Сменщик для Висенте Дель Боске нашелся. Им стал бывший тренер «Порту», а также не самый известный в прошлом вратарь грандов Примеры. Похоже, испанская федерация делает ставку на молодость: Хулену всего 50 – весьма юный возраст для тренера сборной.

Почему продажа Мамаева – абсурдное решение «Краснодара»

Бердыев 2.0. Как «Рубин» собирается выбираться из болота РФПЛ

Россия. Премьер-лига Европа Зенит Рубин Россия Спартак Боруссия Д Испания Мамаев Павел Кержаков Александр Сонг Александр Гетце Марио Черчесов Станислав Лопетеги Хулен Мутко Виталий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
343443
1469134854
Мамаев принес извинения болельщикам
Ответить
TUMS
1469136739
Не удивительно будет если завтра претендентов на пост главного тренера сборной будет пятеро...
Ответить
valencia 45
1469140778
Ну и что
Ответить
alexandr1205
1469162541
Про Лапетеги раньше и не слышал
Ответить
lihindic
1469166801
извинился.
Ответить
ufos73
1469168272
Надо это "извинение" распечатать и подтереться им...
Ответить
vovan55
1469177758
система виновата, завалила пацанов деньгами - вот у кого-то крышу рвёт, а кого-то днище вышибает
Ответить
Chernyi Lis
1469178160
это чтоб в составе быть..нах... нужны его извинения
Ответить
BAIv
1469197621
интересно на Кержа посмотреть.. всё-же лучший бомбардир России.... рывка уже давно нет... посмотрим как румын его задействует
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+