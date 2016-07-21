Мамаев извинился. Претендентов на место тренера сборной четверо. Дайджест событий дня

Мамаев принес извинения болельщикам

Несмотря на все предыдущие заявления, Павел все-таки решил извиниться и за выступление на Евро, и за выходку в Монте-Карло. Сделал он это посредством письма, опубликованного на одном из популярных спортивных сайтов. Полузащитник уверяет, что его неправильно поняли и обещает в будущем дарить нам больше положительных эмоций. Лишь бы не в виде трешовых фотографий с очередных гуляний.

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Мутко выбирает тренера сборной из четырех кандидатур

Как многократно говорилось ранее, это Станислав Черчесов, Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак. Об этом сегодня сообщил вице-президент РФС Никита Симонян.

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Соперником «Спаратака» в Лиге Европы станет АЕК

Только не греческий, а кипрский. Он сегодня одолел «Клифтонвилл» из Северной Ирландии со счетом 2:0, что при минимальной победе в первой встрече легко выводил клуб в третий квалификационный раунд турнира. Первый матч уже 28 июля и пройдет он в Ларнаке.

Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

Сонг договорился с «Рубином» о контракте

Официально соглашение подписано не было, но это лишь формальность. Алекс уже фактически игрок казанцев. Сегодня он много общался с прессой и новыми одноклубниками. Африканец следил за «Рубином» и верит в дальнейшие успехи команды. Информация о деталях сделки пока что не разглашается.

«Рубину» запретили регистрировать новичков

И после прекрасной новости, как и положено, следует ужасная. Для фанатов казанского клуба, разумеется. Не успели «рубиновые» привезти именитого новичка, как тут же последовали санкции со стороны РФС. Дело в том, что клуб задолжал зарплаты Георгиеву, Шарипову, Муллину и Фильцову. Пока задолженность не будет погашена, клуб не сможет официально регистрировать новичков для участия в РФПЛ.

Кержаков подписал контракт с «Зенитом»

К этому все и шло. Мирча Луческу не раз хвалил легенду клуба в прессе и выражал всяческое доверие. Подписание контракта было лишь формальностью, которая сегодня разрешилась. Соглашение подписано на один год.

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Гетце вернулся в «Боруссию»

Цена вопроса – 26 миллионов евро. Контракт подписан на четыре года. Но главное, что Марио извинился за переход в «Баварию» и намерен вернуть доверие болельщиков яркой игрой. Пока же дортмундцы не могут принять воспитанника, считая его предателем.

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Лопетеги – новый главный тренер сборной Испании

Сменщик для Висенте Дель Боске нашелся. Им стал бывший тренер «Порту», а также не самый известный в прошлом вратарь грандов Примеры. Похоже, испанская федерация делает ставку на молодость: Хулену всего 50 – весьма юный возраст для тренера сборной.

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