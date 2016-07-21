Поколение «Ж». Почему Мамаев вышел сухим из воды

Блог «Бескрайний нападающий» комментирует новости о том, что Александр Кокорин вернулся в состав «Зенита», а Павел Мамаев собирается на повышение.

«Все течет, ничто не меняется» – написано у Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, а в русских народных сказках пишут по-другому: «Жили-были три брата».

Один – торпедовский воспитанник нового поколения, заставший в основном составе еще Семшова, Зырянова и Кормильцева. Два других – тоже торпедовцы, правда, из «Торпедо-ЗИЛ». И вообще, правду сказать, никакие они не братья, а просто интересно сопоставить их по природному таланту и текущим достижениям.

Есть такой Кирилл Набабкин – смелый атакующий защитник, иной раз при удобном счете даже переходящий среднюю линию, забивший за карьеру два мяча (чуть больше, чем любой из нас) – подумать только, уже трехкратный победитель РФПЛ и собирается за четвертым!

Есть Саша Рязанцев – крепкий, без слабых и без особо сильных мест игрок, но – двукратный чемпион с «Рубином», бердыевский Хави и автор гола на «Ноу-Камп». Он успел ухватить чемпионство даже в Петербурге при мыльном пузыре Боаше, который, кажется, впервые в жизни увидит фамилию Александра, когда будет читать этот текст.

И, наконец, тот самый Мамаев, по-голливудски одаренный на фоне двух вышеперечисленных пореченковых – до сих пор остается лишь с одной золотой медалью, полученной именно за тот сезон, когда Слуцкий перестал терпеть мифологически безразличное лицо Павла в контексте эмблемы ЦСКА на груди – и вывел Мамаева из состава.

После такой статистики и правда легко посчитать, что российскому футболисту поколения «после Пепси» талант противопоказан. Талант стал чисто обложечной характеристикой – это субстанция, от которой в конечной стадии ждут полета в космос, но с самого начала вынуждены подкармливать дополнительным денежным мелдонием, что в итоге отбивает у таланта желание куда-либо лететь. И постер Гагарина стремительно заменяется изображением самого себя во всю стену.

Дальнейшее состояние такого игрока отсылает нас к старой миниатюре Хармса: «На все просьбы профессор Мамаев отвечал одним только словом: успеется». Приходит простейшая мысль о том, что зарплата никак не зависит от количества голов/передач, а потому основным выражением лица становится холодная маска презрения к людям вкалывающим и не богатеющим. Честно говоря, такая маска сегодня стала нормой как для мамаевых, так и для рязанцевых, но есть все же принципиальная разница.

То, что делается на полях чемпионата России, зачастую предполагает лишь серость и бесстрастность. Но одни игроки приходят к этой серости снизу, выжимая то немногое, что когда-то показалось им умением играть в футбол, а другие – сверху, совершая крутое, но все равно невзрачное падение с олимпа собственной важности. И первых, и вторых отличает цинизм по отношению к миру, находящемуся за ограничительной лентой микст-зоны, но вторые скрывают за маской еще кое-что.

Злобу.

Кажется, это и есть самый точный портрет Паши Мамаева – того парня, который получил самую позорную карточку минувшего чемпионата Европы: в конце матча с Уэльсом за удар соперника; но главное – выражение лица нашего карапуза, который за всю игру только и сумел, что проглотить килограмм пыли из-под ног представителей третьесортных английских команд, а он проходит мимо одного из валлийцев с физиономией не просто превосходства, а инквизиторского презрения к еретику. С таким лицом Джереми Кларксон может проходить мимо Игоря Рабинера, но когда ты, считаясь атлантом, несущим на плечах сборную, считаясь более крутым парнем, чем даже А. Борисов, простоволосишься на весь мир и срываешь злобу на футболисте, который в отличие от тебя попадает по мячу – ты флагман поколения «Ж», изнутри заполненный агрессией, а наружу выдающий показательное безразличие даже к общественной анафеме, ибо «Ж» – значит, «жду говна в комментариях».

А на вопрос заголовка – почему кто-то перманентно желает потратить на таких вот ребят свои кровные миллионы или вернуть из дубля в основу – лучше всего отвечает Виктора Пелевин в малоизвестном, но стоящем всех голевых передач Мамаева рассказе «Пространство Фридмана». Это трактат, в котором автор остроумно описывает «высший свет» в духе физики: мол, огромные денежные массы, как звезды, значительно искажают пространство-время вокруг себя, образуют черную дыру, законы которой, как предсказывал еще Эйнштейн, известны лишь тем, кто находится внутри. Именно поэтому немногочисленные граждане, попавшие в это пространство, неподсудны логике александров бубновых, и удивление применимо к их поступкам не более, чем ваш первоклассник Зинченко – к игре «Манчестер Сити».

Так они и живут в этой почти инцестуальной черной дыре, многократно оттеняя друг друга, прокладывая путь чьим-то карьерам по замкнутому кругу. А снаружи, из белой дыры на это глядим мы с вами – и посылаем парням и их боссам свет софитов.

Но, возможно, Фицджеральд все-таки ошибся, каждое поколение неповторимо – и нынешнее тоже уйдет, оставив после себя золотой плодородный помет.