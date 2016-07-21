Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Цитата дня. Гетце божится, что не уйдет в «Баварию» снова


    0
    Голосов: 0
    21.07.2016 16:00
    Марио Гетце официально вернулся домой. Теперь, чтобы вымолить у фанатов прощение, ему придется сделать очень многое. Начал Марио с проникновенного интервью.

    Возвращение домой автора золотого гола ЧМ-2014 обошлось дортмундцам в 26 миллионов Евро. Контракт подписан на четыре года. Небольшая трансферная месть «Баварии», подминающей под себя все таланты Бундеслиги, наконец-то свершилась. Но где гарантии, что заиграй Марио, как три года назад, он вновь не перескочит обратно? Теперь они есть. Гетце заявил в интервью, что тот переход был ошибкой молодости, и сейчас бы он так не поступил. Также он твердо намерен убедить в этом всех болельщиков «Боруссии» своей игрой. Что ж, будем ждать чудес. Или словам Марио уже совсем нельзя верить?

    Цитата дня. Гетце сравнил себя с деревом

    Непрощенный. Зачем Гетце возвращается в Дортмунд

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Бомбардир.ру
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 21 июля 2016, 19:29

      цена вопроса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      headvk 21 июля 2016, 19:24

      Тяжеловато будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 21 июля 2016, 17:41

      молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 21 июля 2016, 17:07

      Хахаахах .. Не ну если будет много забивать простят конечно ... Но в матче после перехода забив Боруссии за Баварию он целовал герб Баварии а фаны "шмелей" народ злопамятный))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      SKAUTMZK 21 июля 2016, 16:17

      Гётце отличный игрок..хороший клуб нужен..надеюсь в Боруссии проявить себя на ура :)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +185

      Des79 > SKAUTMZK 22 июля 2016, 10:23

      Марио Желаю удачи!!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11