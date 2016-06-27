Широков избил Мамаева перед игрой с Уэльсом. На Евро будет новый чемпион. Дайджест событий дня

Италия устранила с дороги Испанию и вышла в четвертьфинал

В матче 1/8 финала Евро-2016 между сборными Испании и Италии было забито два мяча: Джорджо Кьеллини открыл счет на 33-й минуте, а Пелле на последних минутах его удвоил. В матче 1/4 финала Италия сыграет с Германией, а Испания будет смотреть остаток Евро по телевизору.

Италия, Германия, Франция и другие фавориты-неудачники прошлых Евро

Месси уходит из сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил об окончании карьеры в национальной команде после поражения от чилийцев в финале Кубка Америки-2016. Аргентина сыграла с Чили вничью 0:0, но уступила 2:4 в серии пенальти. «Для меня выступления за сборную Аргентины закончились. Это будет на благо всем, и этого многие хотят. Они не удовлетворяются участием в финале, и мы тоже. К сожалению, мы так и не смогли одержать победу. Думаю, что уже хватит. Переживаю большую боль», – заключил великий аргентинец. Вслед за ним о возможном уходе из сборной намекнул и Агуэро, а затем и целый ряд аргентинских футболистов.

Три финала – три кошмара. Аргентина и Месси снова плачут

Перед матчем с Уэльсом в сборной России состоялась драка

Рассечение над бровью было получено полузащитником сборной России Павлом Мамаевым после драки с капитаном Романом Широковым. Произошло это перед игрой с Уэльсом, когда Мамаев позволил себе некорректные высказывания в адрес главного тренера и партнера по команде.

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Все футболисты сборной России – «чисты»

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что перед Евро и во время турнира не было выявлено ни одной положительной допинг-пробы у российских футболистов. «Результаты проб уже пришли, все чистые, да и других вариантов не было вообще. Федору Смолову не повезло, он чаще всех сдавал, в том числе и дважды по жребию после матчей. Сдавали и перед Евро – суммарно– четыре раза. На этом турнире применялось новшество – всегда должен идти сдавать пробу игрок, попавший в стартовый состав. Ранее это было необязательным правилом», – рассказал Безуглов.

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Алвес перешел в «Ювентус»

«Ювентус» объявил о приобретении защитника «Барселоны» Даниэля Алвеса. Контракт с 33-летним бразильцем рассчитан до конца сезона-2017/18. В прошедшем сезоне Алвес провел 29 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

«ПСЖ» лишился главного тренера

Французский «ПСЖ» официально объявил о расставании с Лораном Бланом, который возглавлял команду на протяжении трех лет. Под руководством Блана парижане сумели завоевать сразу 11 трофеев, в их числе три чемпионских титула. Ранее сообщалось, что новым наставником «ПСЖ» станет главный тренер «Севильи» Унаи Эмери.

Халк уйдет из «Зенита» за китайскими деньгами

Лидер «Зенита» Халк намерен перейти в китайский клуб «Шанхай Теллэйс», который соблазнил бразильца зарплатой в размере 20 миллионов евро в год. Трансфер может стать самым дорогим в истории китайского футбола, поскольку владельцы «Шанхай Теллэйс» готовы выложить за Халка 55 миллионов евро.

Цифра дня. Почему Халк рвется в Китай

Губочан покинет «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Томаш Губочан продолжит свою карьеру в другом клубе. «Уйду в отпуск, а уже после буду принимать решение. Но пока точно могу сказать, что не буду продолжать играть за «Динамо», – сообщил словацкий футболист. Цвета «Динамо» Губочан защищал с августа 2014 года, а до этого играл за «Зенит».

Натхо-младший может оказаться в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Барселоны Б», выступавший в прошлом сезоне в молодежной команде ЦСКА Амир Натхо может продолжить карьеру в «Спартаке-2». 19-летний россиянин уже провел матч за красно-белых против владимирского«Торпедо», выйдя на поле за десять минут до окончания встречи.

Измайлов вернется в РФПЛ

Бывший полузащитник «Порту» Марат Измайлов продолжит карьеру в одном из клубом российской Премьер-лиги. Информацию подтвердил агент футболиста Паулу Барбоза. «Измайлов будет играть в РФПЛ. В ближайшее время он приступит к работе с новым клубом. Марат находится в хорошей форме, тренируется и готов играть. Думаю, через неделю все станет известно», – сообщил агент. Ранее Измайлов выступал в России за «Локомотив», а в сезоне-2014/15 защищал цвета «Краснодара».